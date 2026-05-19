Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Индия в марте 2026 года импортировала 1,634 млн тонн сжиженного природного газа (СПГ), что на 10% меньше, чем за тот же месяц 2025 года (1,809 млн тонн), сообщает министерство торговли и промышленности страны. Это минимальный объем за последние три года - с февраля 2023 года.

За счет географического расположения Индия традиционно много газа получала с Ближнего Востока, поставки откуда сократились из-за военных действий. В марте из стран Персидского залива до Индии успели дойти всего пять газовозов: два из Катара (128 тысяч тонн) и три из ОАЭ (192 тысячи тонн). В предыдущие периоды поставки из стран персидского залива обеспечивали до 70% национального импорта.

Теперь крупнейшими поставщиками СПГ в Индию стали Оман (находится за пределами перекрытого Ормузского пролива) - 488 тысяч тонн, или 30% поставок, а также США и Нигерия - по 17%. Одну крупнотоннажную партию СПГ в марте Индия перекупила в Китае.

По итогам 2025 года Индия занимает пятое место в мире по объему импорта СПГ, следуя за Китаем, Японией, Южной Кореей и Францией. Сейчас в республике работают семь приемных терминалов общей мощностью 48 млн тонн в год.

