Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Минфин РФ не получал от итальянской группы UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"С нами никаких обсуждений этого не проводилось, заявки не поступало. Но она, строго говоря, может к нам и не поступить, потому что в рамках этого указа - это президентское решение", - заявил Моисеев.

"Нам надо получить заявку и посмотреть, что будет. Если пойдет напрямую президенту, то соответственно, президент будет принимать решение", - добавил он.

В начале мая UniCredit сообщил о планах разделить российский бизнес и часть продать инвестору из Объединенных арабских эмиратов (ОАЭ). Сделка предусматривает выделение (spin-off) части деятельности российского Юникредит банка в новое юридическое лицо с последующей продажей банка с оставшимися активами покупателю. После сделки UniCredit будет владеть 100% "нового банка", покупатель - 100% "оставшегося банка".

Сделку планируется закрыть в первом полугодии 2027 года. Она будет зависеть от заключения обязывающего соглашения, разделения активов в РФ и получения одобрения соответствующих регулирующих органов.

Как говорилось в сообщении группы, покупатель является хорошо зарекомендовавшим себя частным инвестором в ОАЭ с давними связями с местными бизнес-кругами, в отношении которого UniCredit провел проверки на соответствие требованиям законодательства.

Выход иностранных банков с российского рынка осложняет указ президента РФ, который запретил лицам из недружественных стран проводить сделки с акциями российских банков. При этом президент оставляет за собой право специальным решением разрешить продажу акций. Для этого заявка должна быть подана в администрацию президента, которая в свою очередь, если сочтет нужным, направляет ее в заинтересованные ведомства.

"Действует специальный режим, когда поступит соответствующее обращение, оно будет рассмотрено. Никаких решений на этот счет пока не выносилось", - говорил журналистам в начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В ходе принятия решений по такого рода вопросам принимается во внимание целый ряд аспектов: тут и взаимность играет определенную роль, и текущая экономическая ситуация, поэтому это достаточно сложный процесс принятия решений", - отмечал он.

Минфин РФ UniCredit Алексей Моисеев
