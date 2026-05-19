Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Доля платежей в рублях при расчетах за экспортные поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам РФ в марте 2026 года выросла до рекордных 64,9% с 61,5% в феврале (ранее максимальным был уровень декабря 2025 года - 62,5%), следует из данных ЦБ РФ о валютной структуре внешнеторговых расчетов.

Рост этого показателя сопровождался снижением доли платежей в валютах дружественных государств до 23,0% (это трехлетний минимум - с марта 2023 года, когда он составлял 20,9%, абсолютный максимум был в мае 2024 года - 45,2%) с февральских 25,4%.

В то же время доля валют недружественных государств в экспортных платежах в марте продолжила снижение - она составила 12,0% после 13,1% в феврале и 15,6% в январе (абсолютный минимум был в ноябре 2025 года - 11,1%).

Небывало высокой была доля рубля в мартовских платежах за российский экспорт партнеров из стран Азии - 63,3% после 59,4% в феврале при снижении доли дружественных валют до 25,0% с 28,9%, доля токсичных валют при этом уменьшилась до 11,7% с 11,8%.

Доля платежей в рублях при расчетах за экспорт РФ со странами Африки в марте увеличилась до 90,0% с 75,5% в феврале (абсолютный максимум был зафиксирован в апреле 2025 года - 97,8%).

Доля рублей в платежах европейских партнеров в марте снизилась до 73,0% с рекордно высоких 74,1% в феврале. При этом доля токсичных валют упала до минимальных 14,9% с 20,5%, а валют дружественных стран - выросла до максимальных 12,1% с 5,4%.

По итогам первого квартала 2026 года доля рублей расчетах за экспорт достигла максимальных 61,9% после 45,8% в первом квартале 2025 года, 53,3% во втором квартале, 56,8% - в третьем и 58,7% - в четвертом. Одновременно снижалась доля валют дружественных стран - до 24,7% после 37,3% в первом квартале прошлого года, 32,0% - во втором, 29,3% - в третьем и 29,2% - в четвертом квартале.

Доля рублевых платежей при расчетах за импорт РФ в марте уменьшилась до 54,7% с рекордных 58,8% в феврале и 55,9% в январе. В то же время доля валют дружественных стран возросла в марте до 33,3% с 28,4% в феврале и 31,2% в январе, а валют недружественных стран - снизилась до 12,0% с 12,8% в феврале и 12,9% в январе.

Доля рубля при оплате импорта из Азии в марте снизилась до 49,0% с рекордно высоких 54,0% в феврале и 49,8% в январе. При этом российские импортеры сократили до минимально низкого уровня долю токсичных валют в марте - 5,9% после 7,2% в феврале и 7,3% в январе. Доля дружественных валют в марте повторила рекордный уровень декабря 2025 года - 45,2% после 38,8% в феврале и 42,9% в январе.

Первый квартал текущего года стал рекордным по доле рублей в платежах за импорт - 56,4% после 52,7% в первом квартале 2025 года, 54,4% - во втором, 54,6% - в третьем и 55,3% - в четвертом квартале. Рост происходил в основном за счет снижения доли платежей в токсичных валютах - в первом квартале 2025 года она составляла 17,8%, во втором - 15,0%, третьем - 14,4%, четвертом - 13,2%, в первом квартале 2026 года - абсолютно минимальные 12,5%. Также в 2025 году росла доля платежей в валютах дружественных государств - в первом квартале - 29,4%, во втором - 30,6%, в третьем - 31,0%, четвертом - 31,5%. В первом квартале 2026 года она уменьшилась до 31,1%.

Согласно расчетам "Интерфакса", доля рублевых расчетов во внешнеторговом обороте РФ в первом квартале 2026 года достигла рекордных 59,4% после 48,8% в первом квартале 2025 года, 53,8% - во втором квартале, 55,8% - в третьем и 57,1% в четвертом.

В то же время доля валют дружественных стран снизилась в первом квартале текущего года до 27,6% после 33,8% в первом квартале 2025 года, 31,3% - во втором, 30,1% в третьем и 30,3% в четвертом квартале.

Доля токсичных валют в обороте в прошлом году снижалась с 17,3% в первом квартале, 14,8% - во втором, 14,1% - в третьем до 12,6% в четвертом квартале. В первом квартале 2026 года она немного возросла - до 13,0%.

Согласно расчетам, выполненным на основании данных ЦБ РФ, совокупный профицит внешней торговли товарами и услугами РФ в первом квартале 2026 года увеличился на 22%, до $16,6 млрд, по сравнению с $13,7 млрд в четвертом квартале 2025 года.

В том числе на долю рублей в долларовом эквиваленте пришлось $15,4 млрд (рост к четвертому кварталу 2025 года на 30%). По расчетам в валютах дружественных стран в первом квартале текущего года сформировался дефицит в размере $1,8 млрд после профицита в первом квартале 2025 года $15,3 млрд, во втором - $5,5 млрд, в третьем - $3,8 млрд и $1,4 млрд в четвертом квартале.

По расчетам в токсичных валютах профицит в первом квартале 2025 года составлял $3,1 млрд, затем он снизился во втором квартале до $1,5 млрд, в третьем подрос до $2,1 млрд, а в четвертом сократился до $0,4 млрд. В первом квартале 2026 года он вырос до уровня годичной давности - $3,1 млрд.

Предварительные данные первых месяцев 2026 года свидетельствуют, что при росте общего торгового профицита в марте до $11,2 млрд после $2,8 млрд в январе и $2,6 млрд в феврале рост профицита по операциям в рублях увеличивался с $2,4 млрд в январе и в феврале до $10,7 млрд в марте, в токсичных валютах - после $1,2 млрд в январе и $0,4 млрд в феврале - до $1,3 млрд в марте, а расчеты в валютах дружественных государств, которые стали дефицитными в декабре 2025 года ($2,0 млрд), оставались такими и все месяцы первого квартала текущего года ($0,8 млрд в январе, $0,3 млрд в феврале и $0,9 млрд в марте).

ЦБ РФ
