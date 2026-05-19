Лондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания выпустила лицензию из-под действия санкций в отношении России, предполагающую разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство страны.

Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр внутренних дел имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Министр внутренних дел будет стремиться уведомить о любом решении об отзыве данной лицензии за 4 месяца, говорится в сообщении.