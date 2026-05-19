Поиск

Лондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Великобритания выпустила лицензию из-под действия санкций в отношении России, предполагающую разрешение импорта дизтоплива и авиакеросина, произведенных из российской нефти в третьих странах, сообщило правительство страны.

Лицензия вступает в силу 20 мая 2026 года. Она имеет бессрочный характер и подлежит периодическому пересмотру министром внутренних дел. Министр внутренних дел имеет право в любое время изменять, отзывать или приостанавливать действие данной лицензии. Министр внутренних дел будет стремиться уведомить о любом решении об отзыве данной лицензии за 4 месяца, говорится в сообщении.

Великобритания
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Нерезиденты открыли несколько счетов типа "Ин" в РФ

Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

 Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2245 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9486 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов