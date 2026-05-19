Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Доля отечественных товарных позиций (SKU) на российском винном рынке пока составляет немногим более 13%, сообщила замдиректора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхоза РФ Ирина Федина в ходе "круглого стола" в Совете Федерации во вторник.

"Несмотря на то что у нас хороший урожай винограда, сегодня только чуть больше 13% SKU вин российского производства. То есть, если, например, по объему продаж, если считать в литрах, доля (российских вин - ИФ) составляет более 60%: по тихим - 60%, по игристым уже за 70%, по крепленым практически 90%, - но, если смотреть в наименованиях, то есть по брендам, по этикеткам, то это пока 13%", - сказала она.

Причем самый низкий показатель в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградкой областях. В других регионах эта доля больше 20% или около 20%, отметила она.

Как заявила Федина, сбор винограда на протяжении последних нескольких лет держится на уровне порядка 900 тыс. тонн. "В прошлом году он был вообще рекордный для современной России - 955 тыс. тонн. Поэтому ожидаем, что вина у нас будет достаточно", - заверила она.

При этом замдиректора департамента признала обоснованными опасения некоторых виноделов по поводу того, что с учетом ожидания хорошего урожая винограда в этом году и существующих запасов вина могут возникнуть трудности с его реализацией. "Когда мы сегодня обсуждаем или предложения слышим о том, что как бы производители могут производить много вина, и то, что нужно более активно работать со сбытом, действительно, это так", - сказала она.

Напомнив, что в РФ подготовлен законопроект о 20%-й "российской винной полке", она заявила, что Минсельхоз ожидает его внесения в Госдуму в ближайшее время. Сейчас этот документ находится в правительстве.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в ФЗ "О виноградарстве и виноделии в РФ", подготовленный Минпромторгом, доработан и согласован с Минфином, Минсельхозом, Минэкономразвития, ФАС и Росалкогольтабакконтролем. Он вводит требование о минимальной доле российского вина в торговле и общепите в 20% от общего количества наименований реализуемых вин.

В 2025 году производство тихих вин в РФ выросло на 13,6%, до 37 млн декалитров (дал) с 32,6 млн дал в 2024 году. Этот показатель также на 18,3% превышает среднее значение выработки тихих вин за 2021-2024 годы (31,3 млн дал). Производство игристых вин составило 19 млн дал, что на 7,7% выше показателя 2024 года (17,6 млн дал) и на 24,7% выше среднего значения за 2021-2024 годы (15,2 млн дал). Производство крепленых (ликерных) вин выросло на 12,7%, до 1,3 млн дал с 1,1 млн дал в 2024 году. Это также на 24,5% больше, чем в среднем за 2021-2024 годы (1 млн дал).

