Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1236829-8, который меняет порядок осуществления кредитными организациями иностранных инвестиций и открытия подразделений за рубежом.

Банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям зарубежные инвестиции и присутствие будут запрещены (за исключением участия в международных системах финансовых сообщений), банкам с универсальной лицензией разрешение Банка России потребуется только для значимых сделок, остальное переводится в уведомительный порядок.

Авторы инициативы - председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов.

В пояснительной записке они напоминают, что сейчас не нужно получать разрешение ЦБ на иностранные инвестиции банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организации, при этом универсальным банкам нужно разрешение ЦБ на создание филиалов и дочерних организаций.

Банки с базовой лицензией

Внесенный законопроект (проектируемая статья 35.3 закона о банковской деятельности) запрещает банкам с базовой лицензией и небанковским кредитным организациям: покупать доли и акции иностранных компаний; получать контроль над иностранными компаниями напрямую или через других лиц; приобретать статус основного общества для иностранных юрлиц; распоряжаться долями иностранных компаний через посредников; открывать филиалы и представительства за границей. Исключение - покупка акций (долей участия в уставном капитале) иностранных компаний, которые являются операторами систем международных финансовых телекоммуникаций (т.е. подобные SWIFT сети передачи данных). При этом для такой покупки как банки с базовой лицензией, так и небанковские кредитные организации должны соответствовать требованиям ЦБ.

Если банк с базовой лицензией или небанковская кредитная организация получили долю или контроль над иностранной компанией не по своей инициативе - например, из-за взыскания залога, в счет погашения долга, из-за решения иностранного суда или действий третьих лиц, - они обязаны в течение 30 дней уведомить ЦБ. В течение 6 месяцев со дня совершения указанных действий банк должен либо направить в ЦБ уведомление о приобретении (если соответствует требованиям ЦБ - в случае с долей в иностранном операторе систем международных финансовых телекоммуникаций), либо сообщить, в какой срок планирует выйти из актива. Полностью прекратить такое владение нужно не позднее 3 лет со дня совершения указанных действий. Те же правила действуют и для долей в иностранных операторах систем международных финансовых телекоммуникаций, если они были получены не через обычную покупку, а, например, через залог или взыскание долга.

Понятие "контроль" определяется по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Банки с универсальной лицензией

Сейчас банки с универсальной лицензией должны получать разрешение ЦБ только на создание или приобретение дочерней иностранной организации и на открытие филиала за рубежом. Остальные зарубежные вложения универсальных банков не урегулированы.

Согласно законопроекту, разрешение ЦБ потребуется в двух случаях. Первый - когда банк покупает иностранный банк или иностранную страховую организацию и получает над ними контроль. Второй - когда банк покупает любое другое иностранное юрлицо (не банк и не страховщика), если на сделку направляется более 5% капитала банка либо более 10 млрд рублей, когда эта сумма ниже 5% капитала. Открытие филиала за рубежом по-прежнему потребует разрешения ЦБ, а открытие представительства - только уведомления.

Обо всех остальных зарубежных вложениях - покупке акций (долей), установлении контроля, получении статуса основного общества или права косвенного распоряжения акциями - банк должен будет уведомить ЦБ в течение 30 календарных дней. Такой же срок устанавливается для уведомления о выходе из иностранного актива.

Решение о покупке иностранного банка или страховой организации должен принимать совет директоров банка. Если по уставу этот вопрос относится к компетенции коллегиального исполнительного органа, то совет директоров должен быть уведомлен о принятом решении в течение пяти рабочих дней.

ЦБ сможет отказать в выдаче разрешения, в том числе если иностранное юрлицо или место нахождения филиала зарегистрировано в государстве, не выполняющем рекомендации ФАТФ. Срок рассмотрения ходатайства банка - 30 рабочих дней, разрешение действует год.

Смена статусов и уведомления

Банк с универсальной лицензией, сменивший статус на банк с базовой лицензией или небанковскую кредитную организацию, обязан в течение 12 месяцев с даты госрегистрации соответствующих изменений в уставе выйти из всех зарубежных активов, а также закрыть зарубежные филиалы и представительства. Исключение - доли в иностранных операторах систем международных финансовых телекоммуникаций.

ЦБ будет обязан потребовать от банка с универсальной лицензией выйти из иностранного актива и закрыть филиал или представительство за рубежом, если выявит, что банк совершил такие действия без необходимого разрешения или уведомления ЦБ. Кроме того, ЦБ получит право потребовать от кредитной организации выйти из иностранного актива и закрыть филиал или представительство в следующих случаях: банк перестал соответствовать требованиям ЦБ, установленным для зарубежных вложений и открытия зарубежных филиалов; ЦБ не может получить информацию об иностранном юрлице или зарубежном подразделении банка либо провести их проверку; иностранное юрлицо рискует быть признанным банкротом; банк с универсальной лицензией открыл представительство в государстве, не выполняющем рекомендации ФАТФ; банк с базовой лицензией или небанковская кредитная организация приобрели долю в иностранном операторе систем международных финансовых телекоммуникаций, зарегистрированном в государстве, не выполняющем рекомендации ФАТФ.

Согласно пояснительной записке, цель изменений - устранение избыточного регулирования при осуществлении кредитными организациями иностранных инвестиций, снижение издержек банков и ЦБ при сохранении баланса между принципом доверия к кредитным организациям и принципом их ответственности за соблюдение требований.

В случае принятия закон вступит в силу через год после официального опубликования. Разрешения ЦБ, выданные банкам с универсальной лицензией до этой даты на покупку иностранных активов и открытие филиалов за рубежом, продолжат действовать, получать новое разрешение по обновлённым правилам не потребуется.