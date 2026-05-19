Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в мае немного выросли – до 13,0% с 12,9% в апреле, вернувшись на уровень июня и июля 2025 года. Это следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9% с 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1% c 14,6% в апреле. В марте она составляла 15,6%, а до этого четыре месяца (ноябрь 2025 года - февраль 2026 года) оставалась на уровне 14,5%.

Свежий опрос проводился 29 апреля - 13 мая 2026 года.

