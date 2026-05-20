РФ в январе-апреле увеличила экспорт рыбы в Китай на 13% до 550 тыс. т

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия в январе-апреле экспортировала в Китай 550 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость поставок выросла почти в полтора раза, до более $1,6 млрд. Об этом сообщает Рыбный союз по итогам анализа данных Главного таможенного управления Китая.

Так, экспорт мороженого минтая вырос на 15% до 331 тыс. тонн, его стоимость выросла почти в 1,6 раза до $566 млн. Поставки сурими снизились на 15% до 12 тыс. тонн и на 5% до $31 млн. Сокращение экспорта фарша минтая (включая сурими) происходит на фоне снижения его выпуска на российских судах в море в январе-апреле 2026 года на 17% до 43 тыс. тонн, поясняет союз.

Экспорт мороженого филе минтая увеличился на 35% до 4 тыс. тонн и в 1,7 раза до $11 млн.

Отгрузки мороженой трески выросли на 22% до 27 тыс. тонн и в 1,8 раза до $214 млн, пикши - снизились на 35% до 5 тыс. тонн и на 10% до $31 млн.

Кроме того, РФ за четыре месяца экспортировала в КНР 13 тыс. тонн живых крабов, что на 20% больше, чем годом ранее. Стоимость поставок выросла на 30% до $428 млн. "Динамика крабового экспорта отражает ситуацию с российским промыслом: в январе-апреле 2026 года российский вылов крабов вырос на 11% до 23 тыс. тонн", - говорится в сообщении.

Экспорт мороженой неразделанной сельди увеличился на 45% до 81 тыс. тонн и в 1,5 раза до $58 млн. Рыбной муки было отгружено 48 тыс. тонн (на четверть больше) на $97 млн (на 5% больше).

