Stellantis и Dongfeng создадут СП для выпуска и реализации автомобилей Voyah в Европе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Франко-итальянская Stellantis и китайская Dongfeng планируют создать совместное предприятие для разработки, производства и продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на ряде рынков Европы.

Как говорится в сообщении Stellantis, компании подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий создание нового европейского СП, которое будет заниматься реализацией премиальных электромобилей и гибридов бренда Voyah, используя для этого обширную сеть продаж и постпродажного обслуживания Stellantis. Оно также будет осуществлять закупки и станет платформой для совместной инженерной деятельности партнеров.

Кроме того, компании намерены изучить возможность организации производства NEV Dongfeng на заводе Stellantis в городе Ренне во Франции.

Доля Stellantis в совместном предприятии составит 51%, Dongfeng - 49%.

Ранее в этом месяце Stellantis и Dongfeng объявили о подписании соглашения о производстве автомобилей Peugeot и Jeep в Китае для продаж как на китайском, так и на других рынках. Как сообщалось, совокупный объем инвестиций по проекту превысит 8 млрд юаней (1 млрд евро).

Расположенные более чем в 30 странах заводы Stellantis выпускают автомобили 14 марок, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Maserati, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Dongfeng - один из трех ведущих государственных автопроизводителей Китая.