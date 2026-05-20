Поиск

Stellantis и Dongfeng создадут СП для выпуска и реализации автомобилей Voyah в Европе

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Франко-итальянская Stellantis и китайская Dongfeng планируют создать совместное предприятие для разработки, производства и продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) на ряде рынков Европы.

Как говорится в сообщении Stellantis, компании подписали меморандум о взаимопонимании, предполагающий создание нового европейского СП, которое будет заниматься реализацией премиальных электромобилей и гибридов бренда Voyah, используя для этого обширную сеть продаж и постпродажного обслуживания Stellantis. Оно также будет осуществлять закупки и станет платформой для совместной инженерной деятельности партнеров.

Кроме того, компании намерены изучить возможность организации производства NEV Dongfeng на заводе Stellantis в городе Ренне во Франции.

Доля Stellantis в совместном предприятии составит 51%, Dongfeng - 49%.

Ранее в этом месяце Stellantis и Dongfeng объявили о подписании соглашения о производстве автомобилей Peugeot и Jeep в Китае для продаж как на китайском, так и на других рынках. Как сообщалось, совокупный объем инвестиций по проекту превысит 8 млрд юаней (1 млрд евро).

Расположенные более чем в 30 странах заводы Stellantis выпускают автомобили 14 марок, включая Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Jeep, Maserati, Peugeot, Ram и Vauxhall.

Dongfeng - один из трех ведущих государственных автопроизводителей Китая.

Stellantis Dongfeng
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

 Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Лондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2257 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов