ЦБ решил ужесточить регулирование рисков концентрации для всех банков

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ доработал механизм регулирования рисков кредитной концентрации, который предполагает ужесточение расчета норматива Н6 для всех банков вместо введения нового норматива только для системно значимых игроков. Чтобы банки могли адаптироваться к новым правилам, регулятор разрешит им работать в рамках специальных планов снижения концентрации, нарушение которых повлечет за собой повышенные взносы в фонд страхования вкладов.

Консультативный доклад о регулировании рисков концентрации опубликован на сайте ЦБ.

Банк России обсуждает концепцию регулирования риска концентрации почти два года. За это время ЦБ свернул ряд санкционных льгот и концентрация перестала расти, однако у отдельных крупных банков она не снизилась и остается высокой. Как отмечает ЦБ, крупнейшие компании не спешат перераспределить свой долговой портфель и продолжают поддерживать тот же уровень займов в связанных или зависимых банках, несмотря на то, что последние берут на себя повышенные риски. Поэтому Банк России планирует донастраивать регулирование и начнет создавать для банков экономические стимулы к снижению концентрации.

Цель регулятора - чтобы к 2033 году ни у одного банка кредитная концентрация не превышала 25% капитала. Это позволит им выдержать дефолт одного одного-двух крупнейших заемщиков, какой бы низкой ни была вероятность банкротства.

"Потенциал кредитования одной компании банковским сектором составит около 10 трлн рублей. По нашим оценкам, этого будет достаточно, чтобы удовлетворить спрос крупнейших компаний на банковские кредиты и чтобы при этом ни на одном из банков не оставалось концентрированных экспозиций. Важно отметить, что крупнейшие компании сохраняют возможность наращивать финансирование и за пределами банковского сектора, в частности, на рынках капитала от институциональных и частных инвесторов", - говорится в докладе.

Одна планка на всех

ЦБ сообщил, что после обсуждения с рынком принял решение отказаться от анонсированного ранее нового норматива Н30, который планировалось ввести для системно значимых кредитных организаций (СЗКО) не позднее 2027 года. Вместо этого регулятор с 1 января 2028 года изменит правила расчета действующих нормативов кредитной концентрации - Н6 и Н21 (для банковской группы). Эти нормативы ограничивают максимальный размер риска в отношении одного заемщика или группы связанных заемщиков планкой 25% от капитала и едины для всех банков, независимо от их размера.

Так, ЦБ планирует ввести риск-вес 100% при расчете Н6/Н21 для всех корпоративных заемщиков. ЦБ отмечает, что норматив Н30 также предполагал расчет концентрации на компании с риск-весом 100%, но лишь для СЗКО.

"Так мы хотим создать единые правила для всех банков. Иначе был бы риск перетока концентрации на крупные не-СЗКО, поскольку пониженные риск-веса позволяли бы им превышать ограничение в 25% капитала. К тому же такой вариант оптимальнее, так как перечень обязательных нормативов не изменится", - говорится в докладе.

Регулятор объяснил новый механизм расчета. Сейчас к компаниям инвесткласса применяется риск-вес 65% (то есть эффективно при нормативе 25% банки могут выдать до 38% капитала: 25%/65% = 38%), а к госкомпаниям с выручкой более 2% ВВП - риск-вес 50% (то есть объем кредитов может достигать половины капитала). По новым правилам с 2028 года риск-вес станет равным 100% для всех компаний, поэтому банки смогут держать экспозицию на одну группу связанных заемщиков в размере не более 25% капитала, а превышение будет считаться нарушением норматива.

В планах ЦБ также искоренить практики, когда банк, заключая сделки кредитования через посредников (обратное репо), предоставляет средства конечному заемщику под залог его же облигаций. Такая схема позволяет кредитной организации формально использовать сильно заниженный риск-вес и тем самым занижать нормативы концентрации.

С августа 2025 года банки должны включать в норматив концентрации риск на эмитента ценных бумаг, полученных в обеспечение по сделкам обратного репо с компаниями-посредниками, имеющими рейтинг ниже "АА" (с 1 октября 2026 года - с оценкой собственной кредитоспособности ниже "AA"). ЦБ дал банкам возможность это делать поэтапно в течение 5 лет. Это регулирование действует только в отношении долгосрочных сделок, заключенных до 18 августа 2025 года, и часть крупных экспозиций, которые формально структурированы как короткие сделки, но фактически являются долгосрочными, не подпали под его действие. Во втором полугодии 2026 года ЦБ планирует изменить подход: теперь график постепенного учета риска по эмитенту облигаций в сделках репо можно будет применять в отношении всего объема экспозиции, который сложился на 1 октября 2026 года, вне зависимости от срочности сделок. Это будет стимулировать банки постепенно снижать совокупный объем риска.

Планы снижения концентрации

Банки, которые не смогут соблюдать норматив к 2028 году, получат возможность согласовать с ЦБ планы снижения концентрации. Для этого потребуется внести изменения в законодательство, чтобы регулятор получил полномочия по согласованию таких планов и была прописана обязанность кредитных организаций их соблюдать.

Такие планы будет разрешено заключать только в отношении заемщиков, соответствующих трем критериям: концентрированная экспозиция сложилась исторически, оценка собственной кредитоспособности не ниже "AA", количество групп связанных заемщиков с разрешенным временным превышением не более двух.

Концентрацию на заемщиков, которые под эти критерии не подпадают, банки должны будут снизить до 25% капитала к 1 января 2028 года.

ЦБ обещает не применять надзорные меры и ухудшать оценку экономического положения (ОЭП) банка за нарушение нормативов концентрации, если соблюдается план ее снижения. Если же план будет нарушен или у банка сохранится повышенная концентрация на заемщика, не соответствующего критериям, Банк России применит надзорные меры и введет ограничения на отдельные операции (например, на наращивание кредитного портфеля). Кроме того, регулятор будет ухудшать такому банку показатели ОЭП.

В планах ЦБ также ввести новый взнос в фонд обязательного страхования вкладов (ФОСВ) для банков, у которых будут сохраняться повышенные риски концентрации Таким образом регулятор хочет создать экономический стимул к перераспределению концентрированных экспозиций в секторе. Базой расчета для нового взноса будет показатель повышенного риска концентрации (ПРК, объем экспозиции, превышающий допустимый уровень). Ставка взноса составит 2% годовых от размера ПРК (что немного выше рыночной стоимости страховки от риска CDS 1,25%), чтобы у банков был ощутимый стимул передавать риски рынку.

Если банк не соблюдает ранее согласованный план снижения концентрации либо заемщик в него не включен, размер взносов в ФОСВ увеличится из-за ухудшения оценки системы управления рисками/состояния внутреннего контроля в рамках ОЭП.

В отношении заемщиков, включенных в план снижения концентрации, допустимым уровнем концентрации (при превышении которого банки будут обязаны платить новый взнос в ФОСВ) станет:

- 50% капитала до конца 2028 года, так как до 1 января 2029 года должна была действовать норма о риск-весе 50% для госкомпаний с совокупной выручкой более 2% ВВП и банки могли полагаться на это при выстраивании долгосрочных планов по работе с ними;

- 38% капитала на период 2029-2030 годов - эффективное ограничение концентрации на заемщиков инвесткласса;

- 25% капитала с 2031 года - целевой уровень для заемщиков всех типов.

ЦБ ожидает, что к 2033 году, когда все планы будут выполнены, концентрированных экспозиций не останется.