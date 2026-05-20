Контроль ЦБ РФ за финансовым положением крупных владельцев банков хотят расширить на физлиц

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предлагает распространить контроль ЦБ РФ за финансовым положением крупных владельцев банков на физических лиц, в то время как сейчас такой контроль возможен только в отношении юридических лиц.

Документ (№1236829-8) размещен в электронной базе данных парламента. Авторы - глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и его заместитель Аркадий Свистунов.

Сейчас юридические лица - крупные собственники банков (более 10% акций/долей) и контролирующие их компании обязаны соответствовать требованиям ЦБ к финансовому положению весь период владения и контроля.

Кроме того, Банк России осуществляет на постоянной основе контроль за соответствием финансового положения лиц, уже владеющих прямо или косвенно крупными пакетами акций (долей) кредитных организаций. В настоящее время такой контроль осуществляется в рамках ежегодной оценки и только в отношении юридических лиц, что ставит их в неравные условия с владельцами (контролерами) - физическими лицами. Законопроект распространяет эту же конструкцию на физлиц - крупных собственников и бенефициаров, скрывающихся за номинальным владельцем.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ЦБ, физлица-собственники имеют равную, а иногда и бОльшую по сравнению с юрлицами возможность влиять на деятельность кредитной организации и так же могут быть привлечены к субсидиарной ответственности. В связи с этим на них тоже должны распространяться требования к финансовому положению на протяжении всего периода владения или распоряжения акциями (долями).

Таким образом, законопроект унифицирует подходы, предъявляемые к крупным собственникам кредитной организации - юридическим и физическим лицам, а также требования, которые предъявляются профильными федеральными законами, регулирующими деятельность ряда участников финансового рынка, к крупным собственникам таких финансовых организаций (страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании фондов, микрофинансовые организации), отметили в ЦБ.

В случае принятия закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования. Переходные положения определяют, к каким именно физлицам начнут применяться новые требования. Во-первых, к тем, кто после вступления закона в силу впервые получит право распоряжаться более 10% акций (долей) банка - самостоятельно или в составе группы лиц, прямо или через других лиц, а, во-вторых, к тем, кто после вступления закона в силу нарастит свою долю с уровня 10-50% до более чем 50%. С 1 января 2028 г. требования будут применяться к уже действующим акционерам с долей более 10%, к акционерам с меньшей долей, входящим в группу лиц с совокупной долей более 10%, а также к лицам, контролирующим таких акционеров.

