FT сообщила о срыве крупнейшей в Европе сделки с офисной недвижимостью

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Сделка по покупке офисного небоскреба OpernTurm во Франкфурте за 850 млн евро не состоялась, поскольку покупатель не смог найти нужную сумму, пишет Financial Times со ссылкой на информированные источники.

По их словам, переговоры о покупке здания, которым сейчас владеют JPMorgan Asset Management и сингапурский суверенный фонд GIC, вел предприниматель и девелопер Эрих Швайгер.

Сделка могла стать крупнейшей в Европе с 2022 года, когда небоскреб в лондонском Сити, где расположена британская штаб-квартира Deutsche Bank, был продан за 935 млн евро.

43-этажный небоскреб OpernTurm высотой 170 метров расположен в деловом квартале Франкфурта. Здесь находятся офисы крупных финансовых компаний, в том числе швейцарского банка UBS.

По данным MSCI, в первом квартале инвестиции в коммерческую недвижимость в Европе снизились на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главным негативным фактором для рынка стала неопределенность, и в первую очередь связанная с конфликтом в Иране.

Франкфурт Иран OpernTurm JPMorgan Asset Management GIC Эрих Швайгер Германия
Brent подешевела до $108,87 за баррель

