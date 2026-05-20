Генпрокуратура выиграла иск на 40 млрд рублей к мурманским рыболовецким компаниям

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к мурманским рыбопромысловым предприятиям АО "Мурмансельдь 2", ООО "Рыболовецкий колхоз "Заря" и ООО "Компания "Андромеда", говорится в картотеке арбитражных дел.

Иск удовлетворен полностью, отмечается в карточке дела.

Исковые требования Генпрокуратуры составляли 39,9 млрд рублей.

Ранее Арбитражный суд Москвы по ходатайству Генпрокуратуры ввел обеспечительные меры по иску. Они распространяются на бенефициара компаний Юрия Задворного, а также на Карину Суреновну Задворную и Карину Юрьевну Задворную, Андрея Борецкого, которые тоже входят в список ответчиков.

Так, суд наложил арест на все счета трех компаний, их акции и доли в уставном капитале, арестовал счета Задворных и Борецкого, запретил руководству компаний принимать управленческие решения, в том числе открывать новые счета. Также в рамках обеспечительных мер Росрыболовству запрещено заключать с компаниями и их правопреемниками "дополнительные соглашения о замене сторон по договорам о закреплении доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов".

Еще одной обеспечительной мерой стал запрет для компаний "Андромеда", "Мурмансельдь 2" и колхоза "Заря" вести промысел по оспариваемым в суде квотам.

По версии Генпрокуратуры, конечным бенефициаром компаний является резидент Германии Задворный. Согласно позиции ведомства, "Андромеда", "Мурмансельдь 2" и колхоз "Заря" также находятся в зависимом положении от двух зарегистрированных в Германии компаний. Так, продажа добытой рыбы происходит через подконтрольную Задворному Catfish Handelsgesellschaft mbH, а выручка от продажи остается под предлогом погашения займов перед другой принадлежащей ему компанией - Alferas Schiffsveteiligungsgesellschaft mbH.

Генпрокуратура в иске просила признать сделки ответчиков недействительными и взыскать с них средства.

Среди ответчиков было указано и Росрыболовство. В качестве третьих лиц в иске указаны ФАС и Минсельхоз России.

Арбитражный суд Москвы Генпрокуратура Росрыболовство Мурманская область Юрий Задворный Андромеда Мурмансельдь 2
