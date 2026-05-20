Гуцан потребовал не допускать, чтобы ответчики продолжали получать доход от изъятых активов

Генпрокурор отметил ил системные просчеты Росимущества и ФССП в управлении конфискованными активами

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Генпрокурор Александр Гуцан считает серьезной проблему затягивания Федеральной службой судебных приставов исполнения решений об обращении активов в доход государства. Об этом он сообщил на коллегии надзорного ведомства.

"Одной из серьезных проблем, по мнению руководителя надзорного ведомства, является затягивание судебными приставами исполнения решений по искам прокуроров", - сообщили в Генпрокуратуре.

Гуцан заявил, что ситуации, когда имущественные комплексы фактически продолжают приносить доход тем, у кого они были изъяты судом, незаконно используются третьими лицами или приходят в запустение ввиду ненадлежащего содержания, считает "дискредитацией всей ранее проведенной работы".

Он подчеркнул, что допустившие это чиновники понесут предусмотренную законом строгую ответственность.

"Несмотря на активную исковую работу и значительный объем взысканного в казну имущества, дальнейший надзор за исполнением уполномоченными органами судебных постановлений требует внесения значительных коррективов", - сказал также Гуцан, выступая на коллегии.

Он "указал на системные просчеты в деятельности Росимущества, службы судебных приставов, которыми не налажено эффективное управление активами, их сохранность, реализация и вовлечение в оборот".

Подводя итоги обсуждения, генпрокурор отметил, что "надзор в этой сфере будет систематизирован и усилен".