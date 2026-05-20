В России прошлой зимой-осенью были повреждены извне около 8,5 ГВт энергомощностей

За этот период таких внешних воздействий на объекты энергетики было около 2000, вдвое больше, чем годом ранее

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В России примерно 8,5 ГВт энергомощностей было повреждено или выведено из строя в осенне-зимний период (ОЗП) 2025-2026 года из-за внешнего воздействия, сообщил в Совете Федерации замминистра энергетики Евгений Грабчак.

"У нас за предыдущий ОЗП (2025-2026 года - ИФ) порядка 2 тысяч таких воздействий было. Это в два раза больше, чем за ОЗП 2024-2025 года. Более половины этих случаев приводили к нарушению энергоснабжения", - привел данные Грабчак.

"Из резонансных случаев - это Белгородская область, город Белгород, когда мы по сути в ручном режиме обеспечивали восстановление теплоснабжения города в условиях отсутствия электроснабжения", - отметил замминистра.

По словам Грабчака, на текущий момент 5 ГВт энергомощностей восстановлено. Продолжаются аварийно-восстановительные работы по оставшимся объектам, они некритичны.

В остальном замминистра оценил прохождение минувшего осенне-зимнего периода как штатное, несмотря на тяжелую режимно-балансовую ситуацию в энергосистеме.

"Ситуация непростая. Рост энергопотребления фиксировался в зиму почти на 1%, хотя в целом по стране по результатам 2025 года был нулевой рост, то есть зима дала нам прирост. Более того, у нас новый исторический максимум потребления мощности в энергосистеме был зафиксирован - на 2,1% выше, чем в предыдущий, и составил 177,5 ГВт", - сказал Грабчак.

"Текущим составом оборудования у нас полностью покрывается потребность в электропотреблении страны, проблем не наблюдаем", - заверил он.