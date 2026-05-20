В США на прошлой неделе запасы нефти упали намного сильнее прогноза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В США на неделе, которая завершилась 15 мая, коммерческие запасы нефти сократились на 7,864 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны.

Товарные запасы бензина на той неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, резервы дистиллятов выросли на 372 тысячи баррелей.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX нефть, понизились на 1,6 млн баррелей после сокращения на 1,7 млн баррелей неделей ранее.