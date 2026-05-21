Минсельхоз задумался о скидке на пошлину на экспорт зерна для активизации биржевой торговли

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ может ввести скидку на пошлину на экспорт зерна, инициатива уже прорабатывается, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Максим Боровой на Всероссийском зерновом форуме в Сочи в четверг.

По его словам, динамика существующих биржевых торгов зерном показывает, что "не все туда идут", вместе с тем это неминуемый процесс. В связи с этим Минсельхоз прорабатывает ряд стимулирующих мер для его активизации.

Одним из обсуждаемых вариантов является предоставление скидки на пошлину. "В текущих условиях она может быть никому не интересна, потому что пошлина достаточно давно уже около нулевых отметок. Но в определенный период времени пошлина вырастет. И в этой связи скидка на пошлину должна стать одним из важнейших аргументов для сельхозпроизводителей, экспортеров, чтобы приобретать продукцию на биржевых торгах. Эта инициатива у нас в проработке, рассчитываем, что отработаем (ее - ИФ) и коллеги из профильных министерств нам помогут", - заявил Боровой.

Говоря о такой мере поддержки биржевой торговли, как приоритизация железнодорожных перевозок продукции, купленной на бирже, он отметил, что она оказалась "не особо востребованной". "Одна из мер, которая была нами реализована - это повышение приоритета по перевозке продукции, которая приобретается на биржевых торгах. Но исходя из динамики торгов, это не особо было востребовано. Ничего, мы тоже здесь поработаем", - добавил он.

Еще одной площадкой для совместной работы участников торговли может стать зерновая биржа БРИКС. "Биржа БРИКС – это следующий этап нашего взаимодействия. То есть те производители, которые будут работать на локальном рынке, будут иметь возможность выставлять свои лоты, либо предоставлять объемы по запросам иностранных участников для развития внешнеэкономической деятельности", - сообщил Боровой.

Резюмируя, он добавил, что биржа – безусловный этап развития торговли. "Будем развивать его и создавать условия, которые стимулировали бы производителей-экспортеров непосредственно участвовать торгах. Биржа должна быть комфортной, удобной и быстрой в расчетах. Для многих важна скорость получения денег, поэтому нам необходимо сокращать сроки биржевых расчетов по сделкам. Здесь следующим этапом нашей работы с коллегами станет решение вопроса по центральному контрагенту, для того чтобы расчеты проводились намного быстрее. Есть ряд сложностей, но мы их преодолеем", - подытожил замглавы Минсельхоза.