ЦБ РФ понизил верхнюю границу прогноза прироста потребкредитов из-за медленного восстановления сегмента

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ЦБ РФ понизил верхнюю границу диапазона прогноза по прочим розничным (потребительским) кредитам на 2026 год и теперь ждет роста на уровне 4-8% вместо 4-9% из-за медленного восстановления сегмента, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору.

Банк России отмечает, что в потребкредитовании в I квартале 2026 года впервые переломлен нисходящий тренд прошлого года. "Основным драйвером роста остается сегмент кредитных карт. При этом банки пока снижают ставки не так активно, в том числе из-за высокой стоимости риска", - подчеркивается в обзоре.

ЦБ прогнозирует прирост ипотечного портфеля в 2026 году на уровне 6-10%, корпоративных кредитов - на 7-11%.

Прогноз по приросту средств клиентов на 2026 год сохранен в диапазоне 5-10%. ЦБ отмечает, что в I квартале 2026 года розничные инвесторы начали больше вкладывать в альтернативные инструменты.

