Рынок акций РФ в четверг вырос вслед за нефтью

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в четверг вырос на фоне отскочившей вверх нефти (июльский фьючерс на нефть Brent поднялся к $107 за баррель) из-за сомнений в скором достижении мирного соглашения между США и Ираном. Индекс МосБиржи превысил 2660 пунктов, отыграв потери предыдущего дня, хотя утром индикатор опускался к 2610 пунктам на фоне неоднозначных данных Росстата по инфляции и новостей о негативном решении менеджмента "Газпрома" по годовым дивидендам.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2664,29 пункта (+0,9%), индекс РТС - 1185,63 пункта (+1,1%). Лидировали в росте акции "ВК" (+3,5%), МКБ (+3,4%), "Совкомфлота" (+3,4%), "ДОМ.РФ" (+3,2%), "Татнефти" (+2,9%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 мая, составил 70,7902 руб. (-16,07 копейки).

