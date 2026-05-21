Китай за четыре месяца увеличил закупки пшеницы в РФ в три раза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китай в январе-апреле этого года импортировал из РФ пшеницы на $5,99 млн, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $2,1 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Показатель четырех месяцев остался на уровне первого квартала, так как в апреле закупок, согласно статистике, не было. В апреле 2025 года Китай импортировал российской пшеницы на $416,3 тыс.

Китай в январе-апреле закупал пшеницу в восьми странах. Наиболее крупными поставщиками были Канада (на $303,2 млн), Австралия (на $204,9 млн) и Аргентина (на $95,1 млн).

В 2025 году Китай импортировал из РФ пшеницы на $13,8 млн, что в 6,3 раза меньше, чем в 2024 году (на $87,3 млн),

Поставки российского ячменя в КНР в январе-апреле увеличились до $64 млн с $40,4 млн годом ранее (рост в 1,6 раза). В апреле - до $8,9 млн с $4,1 млн годом ранее.

В январе-апреле Китай закупал ячмень в 6 странах. РФ заняла третье место после Австралии (поставки на $995,1 млн) и Канады (на $173,1 млн).

В 2025 году РФ снизила поставки ячменя в Китай до $111,2 млн со $177,1 млн в 2024 году.

В настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим экспортным потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.

По данным ГТУ, за четыре месяца закупки российской кукурузы составили $43,4 млн, что в 2,8 раза больше, чем год назад (на $15,7 млн). Но в апреле отмечено снижение до $2,5 млн с $2,99 млн годом ранее.

Всего в январе-апреле Китай закупал кукурузу в 15 странах. РФ сохранила второе место после Бразилии ($147,9 млн).

В 2025 году экспорт российской кукурузы в Китай вырос до $107,6 млн с $34,2 млн в 2024 году.