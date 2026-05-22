Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,6%

Лидируют в откате бумаги нефтегазовых и металлургических компаний

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует умеренно негативную динамику, отыгрывая как 2%-е снижение цен на нефть, произошедшее накануне, так и нестабильность мировых цен на металлы.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2649,01 пункта (-0,57%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 1,2%.

Подешевели акции АФК "Система" (-1,2%), "Роснефти" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), "Северстали" (-1%), "Татнефти" (-1%), "Русала" (-1%), "Газпрома" (-0,9%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), "Норникеля" (-0,8%), "ЛУКОЙЛа" (-0,7%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ММК" (-0,6%), МКПАО "Яндекс" (-0,6%), "Аэрофлота" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), "Т-Технологии" (-0,5%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,4%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Интер РАО" (-0,3%), МКПАО "ВК" (-0,3%), "МТС" (-0,2%), "Полюса" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,6%) и Сбербанка (-0,2%).

Подорожали акции "Группы компаний ПИК" (+0,3%).

Мировые цены на нефть 22 мая утром демонстрируют восстановительный рост после снижения накануне - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 1,58%, до $104,2 за баррель, фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,16%, до $97,47 за баррель.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в процессе выработки возможного соглашения с Ираном наблюдаются положительные тенденции. "Есть хорошие знаки. Но я не хочу быть слишком оптимистичным. Посмотрим, что произойдет в последующие пару дней", - сказал он журналистам в четверг.

Госсекретарь заверил, что президент США Дональд Трамп всегда предпочитал вариант с дипломатией и соглашением с Тегераном. Однако, уточнил Рубио, если договориться не удастся, Трамп может прибегнуть и к другим вариантам. Перечислять их госсекретарь отказался. Он добавил, что в Тегеран прибыли посредники от Пакистана для продолжения процесса.

В понедельник Трамп выступил с заявлением, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ распорядился не атаковать Иран, что планировалось во вторник. Но затем Трамп допустил возможность еще одного удара по Ирану и отметил, что время на переговоры ограничено.

Учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога нет оснований, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью газете "Ведомости".

"Не видим оснований, учитывая текущую динамику и интенсивность контактов между Россией и США на разных уровнях, рассуждать о замедлении двустороннего диалога. Скорее, следует отметить, что, сравнительно быстро продвинувшись в прошлом году на тех направлениях, где многолетний простой был очевиден и наносил ущерб обеим сторонам, мы переходим к решению более многоплановых, уходящих корнями в сложные политико-правовые перипетии проблем в отношениях. Ничего невозможного тут нет, но для успеха с обеих сторон потребуется политическая воля и готовность смотреть на вещи трезво, не встраивая их в искаженную геополитической конъюнктурой "картинку", как были склонны поступать предшественники нынешней администрации США", - отметил Рябков.

Он также подчеркнул, что "на высшем уровне в России и США сохраняется настрой на продолжение созидательной работы как на украинском направлении, так и по поиску путей восстановления взаимоуважительного межгосударственного сотрудничества между нашими странами".

Американские фондовые индексы завершили торги в четверг в плюсе, Dow Jones Industrial Average обновил рекорд. Рынок открылся снижением на фоне подъема цен на нефть на сообщении агентства Reuters, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи подписал указ, запрещающий вывоз из страны обогащенного урана. Наблюдатели стали опасаться, что такое решение еще больше осложнит перспективы урегулирования конфликта между США и Ираном, отмечает CNBC. Вслед за этим возобновился рост доходностей американских госбумаг, процентная ставка 30-летних US Treasuries вновь приблизилась к 5,2% годовых.

Однако затем цены на нефть скорректировались вниз, как и доходности казначейских облигаций США. Президент США в четверг заявил журналистам в Белом доме, что Вашингтон в конечном итоге получит контроль над иранскими запасами высокообогащенного урана. "Мы получим их. Они нам не нужны, мы их не хотим. Вероятно, когда получим, мы уничтожим их, но мы не позволим Ирану ими обладать", - сказал Трамп.

Статданные, опубликованные в четверг, показали небольшое изменение числа новых заявок на пособие по безработице в США, которое указывает на стабильность рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе сократилось на 3 тыс. - до 209 тыс., сообщило министерства труда страны. Число новостроек в Штатах в апреле снизилось на 2,8% относительно предыдущего месяца, до 1,465 млн в пересчете на годовые темпы, показали данные министерства торговли.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в пятницу утром демонстрирует умеренный рост (+0,33%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 22 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в пятницу также наблюдается позитивная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Южной Кореи, Австралии, материкового Китая, Гонконга и Японии подрастают на 0,5-2,8%.