Законопроект о регулировании ИИ в РФ вынесен на общественное обсуждение

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Законопроект об искусственном интеллекте в РФ предполагает применение риск-ориентированного подхода к его регулированию, маркировку ИИ-контента, а также исключение дискриминационных алгоритмов и блокировку создания противоправного контента, сообщает в среду пресс-служба Минцифры РФ.

"Развитие перспективных технологий, в том числе искусственного интеллекта (ИИ), является важным направлением работы Минцифры. При этом любая технология должна применяться исключительно с соблюдением прав и интересов граждан. Для этого министерство разработало проект федерального закона о регулировании ИИ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Проект федерального закона "Об основах государственного регулирования сфер применения технологий искусственного интеллекта в РФ" в среду размещен на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое завершится 15 апреля.

"Планируется, что документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года, установив чёткие правила для разработчиков, бизнеса и государства. Он позволит защитить граждан от скрытых манипуляций и дискриминационных алгоритмов", - заявили в Минцифры.

В частности, по информации министерства, законопроект предусматривает риск-ориентированный подход к регулированию ИИ, то есть требования к системам ИИ будут зависеть "от степени их влияния на жизнь человека и общество".

Также предполагается ввести понятия суверенной, национальной и доверенной моделей ИИ, сообщили в пресс-службе.

"Граждане смогут оспаривать решения госорганов и госкомпаний, принятые с использованием ИИ, в досудебном порядке. Если использование ИИ причинило вред, человек получит право на компенсацию - по общим правилам гражданского законодательства. Эти меры призваны защитить права граждан при автоматизированном принятии решений", - говорится в сообщении.

Законопроектом предлагается, чтобы разработчики моделей ИИ были обязаны "исключать дискриминационные алгоритмы и блокировать создание противоправного контента". "Операторы систем ИИ должны тестировать их на безопасность и информировать пользователей об ограничениях. Владельцы сервисов будут оперативно принимать меры по недопущению его неправомерного использования", - отметили в Минцифры.

"Ответственность за противоправный результат распределяется между разработчиком, оператором системы, владельцем сервиса и пользователем соразмерно степени вины", - добавили в министерстве.

Согласно проекту закона, "все созданные с помощью ИИ аудиовизуальные материалы должны содержать специальную маркировку - предупреждение", говорится в сообщении.

В свою очередь "крупные соцсети обязаны проверять её наличие, а при её отсутствии самостоятельно маркировать или удалять контент".

"ИИ уже используется повсеместно, поэтому важно установить понятные и прозрачные правила его применения. Для нас важно соблюсти баланс между защитой интересов граждан и развитием технологий. В этой связи законопроект предусматривает установление отдельных требований для чувствительных сфер применения искусственного интеллекта, например, в госуправлении. При этом в коммерческом секторе обязательные требования по использованию ИИ не устанавливаются", - отметил вице-премьер Дмитрий Григоренко, чьи слова приводятся в сообщении его аппарата.