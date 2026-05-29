Денежная база в России выросла с 15 по 22 мая на 38,8 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 22 мая составил 21019,5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 15 мая денежная база в России равнялась 20980,7 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,18%, или на 38,8 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.