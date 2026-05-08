Денежная база в России выросла с 24 по 30 апреля на 104 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля составил 20653,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 апреля денежная база в России равнялась 20549,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 104,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.