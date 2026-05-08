Поиск

Денежная база в России выросла с 24 по 30 апреля на 104 млрд рублей

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в России на 30 апреля составил 20653,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 24 апреля денежная база в России равнялась 20549,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,50%, или на 104,0 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

 "Петербургская биржа" может запустить торги мясной продукцией

Brent подорожала до $101,35 за баррель на новой эскалации вокруг Ирана

Центробанк при осторожном снижении ставки учел возросшую неопределенность и риски

ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

 ЦБ считает, что экономика РФ вышла из состояния перегрева в I квартале

Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

 Росстат отметил подорожание туристических услуг в мае на 10,66% год к году

Укрепление рубля привело к подорожанию туров в Россию для иностранцев на 35%

Иностранцы отменили 50% броней туров в Россию на майские праздники

ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

 ФАС и Минпромторг РФ предлагают обязательный норматив биржевой торговли алюминием не менее 10%

В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

 В повестке Кремля нет мер поддержки бизнеса в условиях отключений интернета

Росимущество объявит аукцион по продаже 67,2% акций ЮГК 8 мая
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9317 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2115 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 150 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 78 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов