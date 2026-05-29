Нефть дешевеет на ожиданиях деэскалации на Ближнем Востоке

Цена Brent снизилась до $92,56 за баррель

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются в пятницу на ожиданиях деэскалации ближневосточного конфликта.

Котировка июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:10 по московскому времени составляет $92,56 за баррель, что на $1,15 (1,23%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг они подешевели на $0,58 (0,6%), до $93,71 за баррель.

Срок биржевого обращения июльских контрактов на Brent истекает с закрытием сессии в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы опускаются на $0,95 (1,02%) и торгуются по $91,75 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,14 (1,28%), до $87,76 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $0,22 (0,3%), до $88,9 за баррель.

Накануне издание Axios написало со ссылкой на источники, что переговорщики США и Ирана закончили подготовку проекта меморандума о взаимопонимании по завершению вооруженного конфликта и старту переговоров по ядерной проблеме, и что документ ожидает согласования американским президентом Дональдом Трампом.

По данным Axios, в рамках меморандума судоходство в Ормузском проливе будет "неограниченным" и бесплатным на протяжении 60 дней. Также Иран должен будет убрать из пролива мины в течение 30 дней.

Позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс сказал, что Вашингтон пока не добился соглашения с Тегераном. "Мы еще не достигли этого, но мы очень близки, и мы собираемся продолжать работать над этим", - сказал он журналистам.

По словам Вэнса, сейчас стороны обсуждают "языковые моменты". "Трудно сказать точно, когда президент подпишет меморандум о взаимопонимании и подпишет ли вообще. Мы обсуждаем несколько языковых моментов", - отметил он.

Аналитик IG Тони Сикамор отметил, что на рынке по-прежнему преобладает мнение, что конфликт закончился и скоро будет заключено соглашение. По его словам, сохранение этой точки зрения будет способствовать дальнейшему снижению цен на нефть.

Возобновление судоходства в Ормузском проливе принесет некоторое облегчение нефтяному рынку, однако сроки восстановления полноценных поставок остаются неопределенными, написал Сикамор.

"Добыча нефти значительно сократилась после начала войны, поскольку производители приостановили ее, чтобы справиться с проблемой нехватки хранилищ, - пояснил эксперт. - Восстановление объемов добычи будет происходить постепенно".

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 3,327 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Товарные запасы бензина уменьшились на 2,572 млн баррелей, дистиллятов - на 2,107 млн баррелей.

Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 4,1 млн баррелей, резервов бензина - на 2,4 млн баррелей, дистиллятов - на 1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, упали на 2,794 млн баррелей, максимально с августа 2023 года.