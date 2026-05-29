"М.Видео" хочет вернуться к допэмиссии объемом до 500 млн акций

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "М.Видео" предлагает акционерам утвердить допэмиссию акций по закрытой подписке объемом до 500 млн акций номинальной стоимостью 10 рублей за бумагу, говорится в материалах к годовому собранию акционеров.

Такой объем возможной допэмиссии уже фигурировал в 2025 году, когда компания планировала доразмещение акций. Тогда, как и сейчас, новая допэмиссия планировалась по закрытой подписке.

"Дополнительная эмиссия является частью ранее объявленного процесса докапитализации и направлена прежде всего на завершение формирования устойчивой структуры капитала в рамках этой масштабной программы трансформации", - говорится в сообщении.

Уставный капитал компании в настоящий момент составляет 1,797 млрд рублей, он разделен на 179,77 млн акций номиналом 10 рублей. Таким образом, уставный капитал в результате допэмиссии может быть увеличен в 3,78 раза.

Это может быть уже четвертое изменение в доразмещении бумаг компании: в 2024 году планировалась допэмиссия акций по открытой подписке, но затем компания приняла решение изменить размещение в пользу закрытого формата. В 2025 году компания вновь объявила о планах провести допэмиссию акций по открытой подписке в сентябре.

"М.Видео" - один из крупнейших ритейлеров на рынке бытовой техники и электроники в РФ. Акции компании обращаются на Московской бирже.