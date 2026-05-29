Глава ЦБ Италии видит аргументы в пользу повышения ставок ЕЦБ

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Глава Центробанка Италии, член совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Фабио Панетта видит аргументы в пользу повышения процентных ставок в еврозоне.

Затяжной характер военного конфликта на Ближнем Востоке, рост инфляционных ожиданий, сокращение запасов топлива и риск новых сбоев в цепочках поставок говорят о необходимости принятия европейским регулятором определенных мер, сказал Панетта в пятницу в ходе выступления в Риме.

"Судя по прогнозам, складывающаяся ситуация требует корректировки денежно-кредитной политики для противодействия риску устойчивого инфляционного давления", - заявил он.

Панетта добавил, что "крайне важно не привязываться к заранее определенной траектории ДКП".

Статданные, опубликованные в пятницу, показали усиление инфляции в Италии, гармонизированной со стандартами ЕС, в мае до максимальных с сентября 2023 года 3,3% в годовом выражении по сравнению с 2,8% месяцем ранее. Обнародованная 29 мая статистика по Франции и Испании также показала ускорение темпов роста потребительских цен.

Рынки считают возможным повышение европейским регулятором ставки по депозитам на 25 базисных пунктов - до 2,25% по итогам заседания 10-11 июня, отмечает агентство Bloomberg. Подъем ставки, если он произойдет, станет первым с сентября 2023 года.

Панетта отметил в пятницу, что ситуация с заработными платами в еврозоне пока не вызывает серьезных опасений. "Несмотря на то, что среднесрочные инфляционные ожидания подвержены повышательному давлению, признаков чрезмерного роста зарплат не наблюдается", - сказал он, добавив, что видит необходимость предотвратить формирование инфляционной спирали, которой традиционно способствует рост зарплат.

Панетта отметил, что ближневосточный конфликт "подрывает и без того слабые перспективы экономики Италии".

"В ближайшие месяцы экономическая активность, как ожидается, останется слабой, - сказал он. - В наиболее неблагоприятных сценариях можно ожидать стагнации или даже спада".