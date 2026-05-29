"Газпром" в I кв. снизил показатель долговой нагрузки до 1,91х, тогда как рынок ждал роста

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отношение "чистый долг" к EBITDA "Газпрома" за первый квартал 2026 года снизилось до 1,91х с 2,07х, сообщила компания.

Консенсус-прогноз "Интерфакса" для этого показателя был 2,13х (в интервале от 2,02х до 2,28х). При этом никто из аналитиков не допускал снижения этого коэффициента.

Величина чистого долга группы "Газпром" (с учетом депозитов) на конец квартала составила 5,823 трлн рублей (консенсус был 5,86 трлн руб.) по сравнению с 6,049 трлн рублей на конец 2025 года, снизившись на 226 млрд руб.

"Контроль долговой нагрузки - один из основных приоритетов финансовой политики компании. По возможности мы направляем свободные денежные средства на погашение долга, и в I квартале объем погашения превысил величину привлеченных средств на 35 млрд рублей", - отмечается в комментарии заместителя председателя правления "Газпрома" Фамила Садыгова.

Комфортным для компании считается диапазон долговой нагрузки до 2,5х. Согласно дивидендной политике, совет директоров имеет право изменить дивидендные выплаты, если долговая нагрузка (отношение показателя "чистый долг"/EBITDA) превысит уровень в 2,5х.

