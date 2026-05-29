Прибыль и EBITDA "Газпрома" по МСФО в I квартале превзошли прогнозы

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Выручка "Газпрома" по международным стандартам (МСФО) за первый квартал 2026 года составила 2,799 трлн рублей (консенсус-прогноз "Интерфакса" был 2,762 трлн рублей) после 2,809 трлн рублей за январь-март 2025 года, сообщила компания.

Заместитель председателя правления "Газпрома" Фамил Садыгов привел подробности: "Выручка от продаж газа на внутренний рынок увеличилась на 21% по сравнению с I кварталом прошлого года и достигла 600 млрд руб. В том числе благодаря росту поставок газа российским потребителям во время затяжных холодов. Объем экспорта газа также увеличился. Однако укрепление среднего курса рубля по отношению к доллару США на 15% оказало давление на экспортную выручку".

Показатель EBITDA сложился на уровне 979 млрд рублей (при прогнозе 859 млрд рублей) по сравнению с 844 млрд рублей годом ранее; ближе всех оказалась оценка D8. По словам Садыгова, это "максимальное квартальное значение за последние три года".

Чистая прибыль (прибыль для акционеров) составила 345 млрд рублей (прогноз 327 млрд рублей) после 660 млрд рублей за первый квартал 2025 года. Из участников консенсуса "Интерфакса" точнее всех был прогноз "Цифра брокер". Компания напоминает, что в I квартале 2026 года отсутствовал положительный эффект от курсовых разниц, наблюдавшийся в январе-марте 2025 года (448 млрд рублей).

Операционный денежный поток, скорректированный на изменение краткосрочных депозитов, достиг 1027 млрд руб. Показатель вырос на 7% и стал третьим по величине квартальным результатом в истории компании. При этом свободный денежный поток достиг исторического максимума и составил 624 млрд руб.