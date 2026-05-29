АФК "Система" увеличила объем размещения облигаций вдвое, до 10 млрд рублей

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - АФК "Система" увеличила объем размещения 5-летних облигаций серии 002Р-14 с офертой через два года с 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Сбор заявок на выпуск прошел 29 мая с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона составлял не выше 18% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен. Финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 17,5% годовых, ему соответствует доходность к оферте в размере 18,97% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные ежемесячные купоны.

Техразмещение запланировано на 2 июня. Организаторами выступают Альфа-банк, "ВТБ Капитал трейдинг", МТС-банк и Совкомбанк.

Облигации доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

На конец 2025 года чистые финансовые обязательства корпцентра АФК "Система" составили 368 млрд рублей, снизившись на 4,8% за IV квартал.

В настоящее время в обращении находится 35 выпусков биржевых бондов компании на 341 млрд рублей.