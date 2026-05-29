"Росатом" предварительно подтвердил потенциал литиевого проекта в Мали

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" по итогам геологоразведки в Мали предварительно подтвердила потенциал участка для добычи лития, говорится в отчете АО "Атомэнергопром" за 2025 год.

"В рамках литиевого проекта в Мали выполнена годовая программа геологоразведочных работ. Предварительные результаты подтверждают геологический потенциал лицензионного участка", - сообщается в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что продолжается взаимодействие с боливийской госкомпанией Nacimientos de Litio Bolivianos (YLB) по литиевой тематике в рамках совместного проекта сооружения промышленного комплекса по производству карбоната лития в Боливии.