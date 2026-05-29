Поиск

"Росатом" предварительно подтвердил потенциал литиевого проекта в Мали

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" по итогам геологоразведки в Мали предварительно подтвердила потенциал участка для добычи лития, говорится в отчете АО "Атомэнергопром" за 2025 год.

"В рамках литиевого проекта в Мали выполнена годовая программа геологоразведочных работ. Предварительные результаты подтверждают геологический потенциал лицензионного участка", - сообщается в документе.

Кроме того, в отчете отмечается, что продолжается взаимодействие с боливийской госкомпанией Nacimientos de Litio Bolivianos (YLB) по литиевой тематике в рамках совместного проекта сооружения промышленного комплекса по производству карбоната лития в Боливии.

Атомэнергопром Мали Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В АТОР опасаются дефицита перевозки в Турцию и роста цен на турпакеты

Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

 Глава ЕК и премьер Венгрии согласовали условия для разблокировки замороженных 16,4 млрд евро

Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

 Капиталовложения группы "Газпром" в I квартале составили 403 млрд рублей

IBM вложит $5 млрд в проект повышения безопасности open-source ПО

Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

 Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2385 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9636 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов