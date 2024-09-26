Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

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Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках РЭН-2024.

"Мы обратились к РФ с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство с РФ. Мы планируем сотрудничать РФ, начать добычу и переработку лития. И в течение 7-8 лет планируем выйти на уровень переработки, который позволит нам создавать электрические батареи", - сказал министр.

"Росатом" в 2023 г. сообщал о подписании с Мали меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Также стороны обсуждали перспективы сотрудничества между двумя странами в геологоразведке и добыче полезных ископаемых и в мирном использовании ядерной энергии.

Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой обращал внимание на то, что с марта стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".