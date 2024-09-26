Поиск

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития

Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития
Фото: DPA/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Мали планирует начать с РФ добычу и переработку лития, сообщил министр экономики и финансов Мали Алуссени Сану в рамках РЭН-2024.

"Мы обратились к РФ с вопросом разработки такого важного сырья как литий для того, чтобы установить стратегическое партнерство с РФ. Мы планируем сотрудничать РФ, начать добычу и переработку лития. И в течение 7-8 лет планируем выйти на уровень переработки, который позволит нам создавать электрические батареи", - сказал министр.

"Росатом" в 2023 г. сообщал о подписании с Мали меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области использования атомной энергии в мирных целях. Также стороны обсуждали перспективы сотрудничества между двумя странами в геологоразведке и добыче полезных ископаемых и в мирном использовании ядерной энергии.

Летом 2023 г. президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой обращал внимание на то, что с марта стартовал совместный проект по добыче лития в регионе Сикасо, в котором 75% приобрела "дочка" "Росатома".

Владимир Путин Мали Росатом
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

FT сообщила о готовности Эр-Рияда отказаться от ориентира для нефти в $100/баррель

Львова-Белова сообщила о возвращении домой на Украину еще девяти детей

Brent подешевела до $72,94 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 26 сентября

Республиканцы в Конгрессе США призывают Зеленского держаться подальше от американской политики

Республиканцы в Конгрессе США призывают Зеленского держаться подальше от американской политики

Конгресс США одобрил временный бюджет

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине

Лавров и Сиярто обсудили российско-венгерское сотрудничество и ситуацию на Украине
Военная операция на Украине

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана

Тропический шторм "Хелен" усилился до урагана
Обострение палестино-израильского конфликта

В результате атаки Эйлата беспилотниками пострадали два человека

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });