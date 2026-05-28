Цивилев подтвердил информирование Армении об экономических последствиях сближения с ЕС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Руководство Армении и армянский народ заблаговременно проинформированы об экономических последствиях перспектив сближения с Евросоюзом, сказал журналистам министр энергетики Сергей Цивилев.

Ранее российский министр направил в адрес Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении сообщение, что Россия может приостановить или денонсировать в одностороннем порядке соглашение о поставках в республику природного газа, нефтепродуктов и необработанных алмазов, подписанное в декабре 2013 года, если Ереван продолжит процесс вступления в ЕС. Об этом сначала сообщил "Коммерсантъ", затем поступление письма подтвердила армянская сторона.

"Пока ответа нет", - заявил Цивилев журналистам в Астане.

"В этом письме позиция четко изложена. Мы все находимся в рамках евразийского экономического сотрудничества. Много лет эти отношения выстраивались со всеми государствами. Это не секрет ни для кого, что нефть и газ поступают по достаточно выгодным ценам. Конечно, в Европе цена на газ кратно больше. Я своему коллеге написал, чтобы заранее все знали, как будут дальше происходить события. Что если они перейдут от Евразийского экономического союза в ЕС, мы не сможем им поставлять по той цене, по которой мы поставляем сейчас. Я считаю, что, когда армянский народ будет принимать это решение, он должен понимать эти экономические моменты. Цель этого письма была только в этом. Потому что мы всегда к армянскому народу относимся как к братскому народу, и они заранее должны знать те последствия, которые могут произойти в этом случае", - подчеркнул Цивилев.

По соглашению 2013 года Россия бессрочно отменила экспортные пошлины на поставки в Армению нефтепродуктов, газа и алмазов. Это стало очередным шагом на пути вступления страны в ЕАЭС, куда также входят Россия, Белоруссия, Киргизия и Казахстан. По соглашению Москва поставляет Еревану нефтепродукты и газ в объемах внутреннего потребления, утвержденных индикативными балансами, при этом запрещен реэкспорт в третьи страны.