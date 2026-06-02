Brent подешевела до $93,62 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили снижение днем во вторник, трейдеры продолжают следить за динамикой событий на Ближнем Востоке.

К 14:11 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,36 (1,43%), до $93,62 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $1,32 (1,43%), до $90,84 за баррель.

Днем ранее Brent и WTI подорожали на 4,2% и 5,5% соответственно после сообщений иранских СМИ о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США. Такое решение было принято из-за того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Tasnim сообщил, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Он также подтвердил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

Давление на нефтяные цены во вторник оказывают заявления президента США, сигнализирующие о деэскалации напряженности на Ближнем Востоке, написал аналитик UBS Джованни Стауново.

"На фоне значительной неопределенности относительно наличия прогресса в американо-иранских переговорах направление изменения цен на нефть по-прежнему определяется новостями, связанными с Ираном", - отметили аналитики ING.

"Внимание рынка сосредоточено на сигналах о каком-либо прогрессе или сбоях в переговорах между США и Ираном", - сказал старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер, добавив, что от хода консультаций будет зависеть, останется ли премия за риск в ценах на нефть на текущем уровне или начнет уменьшаться. По словам эксперта, трейдеры также оценивают тональность и суть заявлений сторон, особенно угроз Ирана в отношении Ормузского пролива, и данных о фактическом движении судов через эту водную артерию.