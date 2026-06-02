Brent подешевела до $94,24 за баррель

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются утром во вторник после быстрого подъема днем ранее.

К 8:10 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,74 (0,78%), до $94,24 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $3,86 (4,2%), до $94,98 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,87 (0,94%), до $91,29 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $4,8 (5,5%), до $92,16 за баррель.

Поддержу ценам на нефть накануне оказали сообщения иранских СМИ о том, что Иран объявил о приостановке любой коммуникации с США. Такое решение было принято после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. Агентство Tasnim сообщило, что Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

Однако затем президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе. Кроме того, он подтвердил, что Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" установили режим прекращения огня.

"Рынки надеялись, что неопределенность осталась позади на фоне слухов о возможной сделке, но, судя по всему, для нефтяного рынка ничего не изменилось", - написала старший аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

