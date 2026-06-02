Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник в небольшом плюсе, обновив рекордные максимумы.

Очередная волна оптимизма в отношении перспектив ИИ-сектора, вызванная новыми разработками Nvidia Corp., поддержала рынок акций, несмотря на признаки эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Акции Nvidia Corp. подорожали на 6,3% по итогам торгов. Этот американский производитель графических процессоров представил на конференции Computex в Тайбэе первые лэптопы, ориентированные на поддержку ИИ-агентов, а также новые чипы. Компания сообщила, что лэптопы будут выпускаться в сотрудничестве с Dell Technologies и Microsoft Corp.

Акции Dell Technologies выросли в цене на 10,7%, Microsoft Corp. - на 2,3%. Стоимость ADR Arm Holdings, ключевого партнера Nvidia, увеличилась на 15,7%.

В то же время бумаги конкурентов Nvidia - Qualcomm Inc., Intel Corp. и Advanced Micro Devices Inc. - подешевели на 8,8%, 4,7% и 1,2% соответственно.

Лишь два из 11 подындексов S&P 500 завершили сессию в плюсе - технологический и энергетический. Акции нефтекомпаний подорожали вслед за подъемом цен на нефть, в том числе Exxon Mobil Corp. - на 2,8%, Chevron Corp. - на 1,9%, Marathon Petroleum Corp. - на 4%.

Цены на нефть резко выросли по итогам торгов на информации о том, что Иран принял решение приостановить все коммуникации с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. Иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

Президент США Дональд Трамп тем временем написал в соцсети Truth Social, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе.

Цена Brent в понедельник выросла на 4,2%, WTI - на 5,5%.

Стоимость акций девелопера Taylor Morrison Home взлетела на 22,3% на сообщении о его покупке инвесткомпанией Berkshire Hathaway Inc.

Капитализация оператора казино MGM Resorts International подскочила на 16%. Компания американского миллиардера Барри Диллера People Inc. (ранее - IAC) сделала предложение о выкупе не принадлежащих ей акций MGM, оценив компанию в $18 млрд с учетом долга. People уже владеет 26,1% MGM.

Бумаги FedEx Freight подешевели на 6,8% по итогам первых для нее торгов в качестве независимой компании, выделенной из FedEx Corp.

Лидерами снижения в Dow Jones стали акции Amazon.com Inc. (-3,5%), Merck & Co. (-3%), Boeing Co. (-3%), Procter & Gamble Co. (-2,3%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка в понедельник вырос на 0,09% - до 51078,88 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 увеличилось на 0,26% - до 7599,96 пункта.

Индекс Nasdaq Composite поднялся на 0,4%, составив 27086,81 пункта.