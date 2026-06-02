Сбер отметил сложности в проведении расчетов с Китаем

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Расчеты в рублях и юанях между Россией и Китаем идут, но в платежной инфраструктуре часто возникают "разрывы", она требует настройки, сказал первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин.

"Формально переход на расчёты в национальных валютах между Россией и Китаем состоялся. Однако на практике мы наблюдаем постоянно возникающие разрывы внутри платёжной инфраструктуры. Платёжные маршруты многократно усложняются, в них приходится встраивать дополнительные банки-посредники, которые зачастую отклоняют платежи без детального объяснения причин", - сказал Ведяхин, слова которого приводит пресс-служба банка.

По его словам, китайские банки вынуждены соблюдать баланс рисков, чтобы не попасть под вторичные санкции. Это сужает круг прямых корреспондентов для российских банков и не позволяет создать эффективно работающую сеть прямых корреспондентских отношений.

"Выбор банка-партнёра и формирование платёжных цепочек превратились для банков в задачу со звёздочкой по управлению операционными и комплаенс-рисками, а не просто в поиск выгодных тарифов и быстрых маршрутов платежей", - добавил Ведяхин.