Минфин РФ 3 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26237 и 26238

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 16 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 2 декабря 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).