Поиск

Минфин РФ 3 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26237 и 26238

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 3 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26237 и ОФЗ-ПД серии 26238 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года имеют 15 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 98 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 16 сентября 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 6,7% годовых (1-й купон - 17,99 рубля на облигацию и 2-16-й купоны - 33,41 рубля на облигацию).

Облигации серии 26238 с погашением 15 мая 2041 года имеют 39 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 175 дней, дата выплаты 11-го купонного дохода - 2 декабря 2026 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7,1% годовых (1-й купон - 34,04 рубля на облигацию и 2-40-й купоны - 35,4 рубля на облигацию).

Минфин РФ ОФЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Лента" приобретает сеть гипермаркетов "О'КЕЙ"

 "Лента" приобретает сеть гипермаркетов "О'КЕЙ"

ВЭБ подписал договор о приобретении ГТЛК

По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

 По второму иску к Мошковичу суд просят конфисковать со счетов более 1,3 млрд рублей и $96 тысяч

Парламент Финляндии предупредил об удвоении расходов страны на оборону в будущем

Мировой спрос на природный газ в следующие 30 лет вырастет на треть

Курс биткойна опускался ниже $70 тыс. впервые за два месяца

Alphabet разместит акции на $80 млрд

 Alphabet разместит акции на $80 млрд

РЖД в 2026 году не будут начислять дивиденды по "префам"

Brent подешевела до $94,24 за баррель

Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы

 Фондовые индексы США слабо выросли, обновив рекордные максимумы
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 157 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9686 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2438 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов