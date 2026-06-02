Рынок акций РФ во вторник превысил 2620 пунктов по индексу МосБиржи

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Российский рынок акций во вторник скорректировался вверх на фоне роста металлов и снижения официального курса рубля в ожидании увеличения объемов покупок валют Минфином по бюджетному правилу, а также на фоне отскока нефти (августовский фьючерс на Brent вернулся выше $95 за баррель) после ранее происходившего снижения, вызванного заявлениями президента США Дональда Трампа о продолжении американо-иранских переговоров. Индекс МосБиржи превысил 2620 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2620,39 пункта (+2%), индекс РТС - 1137,66 пункта (+0,6%). Лидерами роста среди индексных бумаг выступили акции ПАО "Южуралзолото" (ЮГК) (+9,6%), "Русала" (+8,4%), "Норникеля" (+6,7%), "Эн+ груп" (+5,8%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 3 июня, составил 72,5597 руб. (+1,01 рубля).

Росимущество объявило повторные торги по продаже группы "Южуралзолото", сообщило ведомство во вторник. Сбор заявок продлится 5 рабочих дней - до 9 июня. Итоги аукциона будут подведены 10 июня. Стартовая цена та же, что и на первом аукционе, который в мае был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок - 162,02 млрд руб. (основная часть этой оценки приходится на 67,2% ПАО "Южуралзолото ГК" - 140,4 млрд рублей).

Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи, то есть 3,24 млрд руб. Участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке "Росэлторг" и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов (32,4 млрд руб.). Для признания аукциона состоявшимся будет достаточно участия одного покупателя, подавшего заявку и комплект документов, а также внесшего задаток.

Подорожали также акции "АЛРОСА" (+5%), "ФосАгро" (+3,8%), "НОВАТЭКа" (+3,5%), "Ростелекома" (+3,3%), "ВК" (+3%), "ММК" (+2,9%), "Совкомфлота" (+2,8%), "Полюса" (+2,6%), "Сургутнефтегаза" (+2,5% и +3,7% "префы"), "Яндекса" (+2,2%), "Северстали" (+2,1%), "Газпрома" (+1,9%), "ЛУКОЙЛа" (+1,8%), "Роснефти" (+1,8%), "Т-Технологии" (+1,7%), "НЛМК" (+1,6%), АФК "Система" (+1,4%), "Московской биржи" (+1,2%), Сбербанка (+1,2% и +1,5% "префы").

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале 2026 года составила 115 млрд руб., сообщила компания накануне вечером. Годом ранее компания получила 170 млрд руб. прибыли, а в IV квартале 2025 года - 16 млрд руб. Консенсус, составленный "Интерфаксом" на основе прогнозов аналитиков инвестиционных компаний и банков, предполагал данный показатель на уровне 101 млрд руб.

Выручка "Роснефти" за отчетный период превысила 2 трлн руб. (2,3 трлн руб. в I квартале 2025 года и 1,9 трлн руб. в IV квартале), показатель EBITDA зафиксирован в размере 728 млрд руб. (598 млрд руб. и 532 млрд руб. соответственно). Соотношение чистого долга и EBITDA на конец первого квартала составило 1,7x, что кратно ниже минимального ковенантного значения в соответствии с кредитными соглашениями.

Новые санкции ЕС могут затронуть российские нефтяные компании "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", сообщило во вторник издание Politico со ссылкой на источники. "ЕС может ввести санкции в отношении российских компаний "ЛУКОЙЛ" и "Роснефть", также ожидаются санкции против российских судов "теневого флота" и запрет на оказание услуг судам", - пишет Politico со ссылкой на данные о переговорах по санкциям, с которыми ознакомился журналист издания.

Выросли во вторник также акции МКПАО "Лента" (+4,9%) и расписки "О'Кей" (+3,5%) на новостях, что "Лента" приобретает компанию ООО "РФБ-Ритейл", которая владеет сетью гипермаркетов "О'Кей". Как говорится в сообщении "Ленты", сделка структурирована без денежной составляющей - "Лента" принимает на себя долговые обязательства компании. ФАС уже одобрила сделку. В рамках приобретения "Лента" получит 75 гипермаркетов сети.

Подешевели во вторник акции ВТБ (-0,3%).

Президент РФ Владимир Путин в пятницу выступит с большой речью на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), а накануне проведет традиционную встречу с руководителями международных информационных агентств, где будут затрагиваться ключевые аспекты внутренней и внешней политики России, основные события в мире, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков на брифинге в преддверие ПМЭФ.

Он напомнил, что разговор пойдёт в формате "вопросы-ответы" и будет посвящен "актуальным аспектам внутренней и внешней политики Российской Федерации, а также ключевым международным событиям".

Ранее иранские СМИ сообщили, что по их данным, Тегеран решил взять паузу на переговорах с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане.

Тем временем президент США Трамп заявил, что после его переговоров Израиль и ливанское шиитское движение "Хезболла" приостановят боевые действия. Позже Трамп также сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются в высоком темпе.

Комментарии аналитиков

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, индекс МосБиржи во вторник развил восходящее движение, локомотивом подъема выступили акции Сбербанка и компаний сектора цветной металлургии ("Норникеля", "Русала").

Процесс достижения мирного соглашения между Ираном и США вновь приостановился, но рынок ставит на продолжение переговоров, поэтому августовский фьючерс держится в районе $95 за баррель. Геополитическая ситуация остается напряженной, но заявления российской стороны демонстрируют готовность к переговорам, контакты с США продолжаются, добавил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, во вторник покупатели усилили напор, разогрев индекс выше 2600 пунктов, при этом слабость рубля поддерживала акции экспортеров. Дружно росли в цене цветные и драгметаллы. Кроме того, по данным западных СМИ, ЕС не намерен включать в 21-й пакет антироссийских санкций полный запрет на нефть из РФ и ограничения на предоставление морских услуг, связанных с ее перевозкой, отметил эксперт.

В середине недели в КНР, США и еврозоне будут опубликованы индексы деловой активности (PMI) в сфере услуг за май. Росстат представит традиционный недельный отчет по инфляции и оценку апрельского ВВП России. По мере приближения заседания ЦБ РФ по ключевой ставке чувствительность рынка к статданным может возрастать, считает эксперт.

Заметное место в новостной повестке на этой неделе может занять ПМЭФ, стартующий в среду. Впервые за долгое время в ПМЭФ примет участие официальный представитель США. В пятницу состоится пленарное заседание с участием президента РФ Владимира Путина. "Полагаем, что в среду будет вестись борьба за закрепление индекса МосБиржи над 2600 пунктами. В случае успеха ближайшая цель сместится в область 2650-2660 пунктов", - считает Смирнов.

Ситуация на валютном рынке с наступлением лета стала складываться не в пользу рубля: по завершении майского налогового периода сократилось предложение инвалюты. Дополнительное давление создают ожидания увеличения покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила. "По нашим оценкам, до 270 млрд руб. после 110 млрд руб. в мае. Параметры операций на июнь министерство объявит в среду", - заключил представитель "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций к вечеру вышел в более уверенный плюс, получая поддержку от отдельных корпоративных историй и наметившегося ослабления рубля.

Акции ЮГК подскочили после объявления Росимуществом о повторном аукционе по продаже госпакета компании. Бумаги "Русала" и "Эн+ груп" выросли вслед за ценами на алюминий, которые во вторник достигли очередного максимума с 2022 года - $3789,5 за тонну. Акции металлургических компаний в целом растут на фоне восстановления цен на драгоценные и цветные металлы в условиях слабого доллара. Бумаги угольных компаний подогреваются ростом цен на уголь в Азии и сообщениями об увеличении его поставок в регион из России.

Западные фондовые площадки перестали обращать значительное внимание на сохранение напряженности на Ближнем Востоке, которая держит цены на нефть на высоких уровнях. Индекс МосБиржи подошел к краткосрочному сопротивлению 2625 пунктов в условиях активизации покупок в отдельных акциях, а также ослабления рубля. Не исключено, что российский рынок переходит в режим ожидания заседания ЦБ РФ 19 июня и смягчения тона регулятора. Кроме того, уже в среду стартует ПМЭФ, в рамках которого президент РФ Путин проведет встречу с руководителями информагентств (4 июня), а также выступит с большой речью на пленарном заседании и встретится с заместителем председателя КНР Хань Чжэном (5 июня), отметила аналитик.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, рынок акций РФ вырос на фоне сильной перепроданности последних недель, индекс МосБиржи превысил рубеж 2600 пунктов. Дополнительным драйвером роста является разворот в валюте, рынок надеется, что период крепкого рубля постепенно начнет проходить.

Дополнительным триггером для роста стали сообщения о сохранении переговорного трека по Украине: Кирилл Буданов, входящий в украинскую переговорную делегацию, заявил, что контакты с участием США продолжаются на техническом уровне, хотя на высоком уровне сохраняется пауза. Рынок воспринял это как умеренно позитивный геополитический сигнал.

С технической точки зрения индекс МосБиржи закрепляется выше 2600 пунктов, покупатели постепенно возвращают инициативу. В случае подтверждения разворота можно ожидать формирования восходящего канала, который может сменить затяжную нисходящую тенденцию, продолжавшуюся уже около трех месяцев, полагает Лозовой.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, никаких особо мощных драйверов для покупок на российском рынке акций не появилось, но несколько факторов способствовали улучшению настроений - подросла нефть, рубль подал сигнал на ослабление.

В близость мирного соглашения по Ирану уже мало кто верит, запасы нефти и топлива в мире стремительно сокращаются, потенциал роста у нефти есть. Если вдруг не произойдет прорыва в ближневосточной геополитике, то нефть быстро вернется в район $100 за баррель, а потом, возможно, после непродолжительной паузы, пойдет выше, считает аналитик.

На ожиданиях дальнейшего роста нефти стоит обратить спекулятивное внимание на акции "Роснефти", которые обычно хорошо коррелируют с динамикой сырья. Кроме того, компания раскрыла неплохой отчет за I квартал, который может оказать поддержку бумагам.

Пара юань/рубль нарисовала выход из краткосрочного боковика вверх. Экспортеры традиционно в начале месяца снижают объем продажи валютной выручки, спекулянты начали игру против рубля в расчете, что в среду Минфин РФ объявит о сильном увеличении покупок долларов и юаней в рамках бюджетного правила. К движению стоит спекулятивно присоединяться, но при этом нужно помнить, что Минфин вряд ли полностью абсорбирует увеличение притока долларов и юаней из-за высоких цен на нефть. Наконец, близится ПМЭФ, на котором могут прозвучать важные корпоративные новости. В целом российский рынок акций среднесрочно выглядит сильно перепроданным, любой позитив может сформировать сильный отскок, полагает Зацепин.

Из отдельных бумаг аналитик отметил падение акций ПАО "Группа Астра" (-7,4% во вторник и -11,3% накануне - ИФ) на информации о проблемах с доступом к каталогам программного обеспечения Python. В дальнейшем вероятен отскок этих бумаг, к которому стоит спекулятивно присоединяться, долгосрочным инвесторам также стоит докупать "Астру", заключил представитель компании "Алор брокер".

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX - на 0,04%, южнокорейский Kospi вышел в плюс на 0,2%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 2,5%), растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,5-0,7%) и США (индексы к 19:00 МСК выросли на 0,2-0,4%).

Потребительские цены в еврозоне в мае увеличились на 3,2% в годовом выражении, говорится в отчете статистического управления Европейского союза, представившего предварительные данные. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с предыдущим месяцем, когда она составила 3%. Консенсус-прогноз аналитиков также предполагал повышение потребительских цен в регионе в мае на 3,2%, по данным Trading Economics.

Цены на нефть

На нефтяном рынке к вечеру во вторник цены отыграли дневное снижение, когда фьючерс на Brent опускался ниже $93 за баррель на заявлениях Трампа о прекращении огня в Ливане и о продолжении переговоров с Ираном.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent к 19:00 по московскому времени во вторник составила $95,45 за баррель (+0,5% и +4,2% в понедельник), июльская цена фьючерса на WTI - $92,81 за баррель (+0,7% и +5,5% накануне).

Иранские СМИ сообщили во вторник, что Тегеран изучает предложенное США соглашение о прекращении войны, однако в течение последних нескольких дней не поддерживал контактов с Вашингтоном.

Накануне появилась информация, что Иран принял решение приостановить коммуникацию с США в знак протеста против активизации военной операции Израиля в Ливане. Однако позже американский президент Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social, что активные переговоры продолжаются.

"Второй эшелон" МосБиржи

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли акции ПАО "Ставропольэнергосбыт" (+22,5% и +20,8% "префы"), "Якутскэнерго" (+17,6%), ПАО "Русолово" (+8,5%), "Мечела" (+5,9% и +9,2% "префы"), ПАО "Россети Волга" (+5,6%), "Распадской" (+5,5%), ПАО "Сегежа Групп" (+5,5%), ПАО "Русагро" (+5,3%), ПАО "Владимирский химический завод" (+5,2%).

Совет директоров ПАО B2B-РТС (+0,5%, до 133,17 рубля) (головная компания группы, в которую входят операторы двух электронных торговых площадок и разработчики решений и сервисов в области закупок) рекомендовал общему собранию акционеров выплатить дивиденды за I квартал 2026 года в размере 5,19 рубля на акцию, говорится в сообщении компании на ленте раскрытия. Всего на выплату дивидендов предложено направить 927,8 млн рублей. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право на дивиденды, - 11 июля 2026 года.

Подешевели акции ПАО "Группа Астра" (-7,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (-6,3%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (-4,9%), ПАО "Славнефть-Мегионнефтегаз" (-3,7% и -5,3% "префы"), ПАО "Завод им. Лихачева" (-2,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 61,52 млрд рублей (из них 7,91 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,63 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 4,3 млрд рублей на акции "Русала").