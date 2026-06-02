ИТ-компании с госучастием смогут претендовать на льготы по страховым взносам

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ расширило круг ИТ-компаний, имеющих право на аккредитацию при Минцифры и получение мер поддержки: теперь на них смогут претендовать и компании с госучастием. Соответствующее постановление опубликовано на портале нормативных актов.

"Теперь получить госаккредитацию и воспользоваться пониженными страховыми взносами на уровне 15% (7,6% свыше единой предельной величины базы) смогут, в том числе, участники рынка, имеющие долю прямого или косвенного госучастия не менее 50%. Сотрудники указанных компаний также смогут претендовать на профильные меры поддержки для ИТ-специалистов", - говорится в сообщении правительства.

Документ устанавливает критерии получения ИТ-аккредитации и соответствующих налоговых льгот для компаний с госучастием.

Согласно постановлению, теперь на получение аккредитации смогут претендовать разработчики ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) для государственных информационных систем (ГИС); участники особо значимых проектов в сфере цифровизации; правообладатели российских программ из перечня для обязательной предустановки; разработчики ПО и ПАК для объектов КИИ.

"ИТ-компании с госучастием традиционно широко представлены в этих сегментах. При этом их сотрудники были лишены доступа к профильным льготам для ИТ-специалистов. С принятием данных изменений в порядок аккредитации это ограничение будет снято", - поясняется в сообщении Минцифры.

В кабмине отметили, что принятое решение направлено на стимулирование инвестиций в создание и развитие российских программных продуктов в сегментах, где госкомпании из IT-сектора широко представлены.

Кроме того, постановлением продлены сроки проведения плановой процедуры подтверждения для всех ИТ-компаний в 2026 году. Так, аккредитованные организации могут подать заявление о подтверждении ИТ-аккредитации до 1 июля включительно (ранее срок был до 1 июня - ИФ). На данный момент заявление подали уже более 16 тыс. организаций.

Минцифры проверит поданные аккредитованными организациями заявления до 1 сентября. Решение о прохождении процедуры подтверждения аккредитации компания получит в личный кабинет на "Госуслугах".

"Нововведения позволят укрепить технологический суверенитет и поддержать высокие темпы развития ИТ-отрасли, предоставив доступ к льготам более широкому кругу стратегически важных разработчиков и работающим в них ИТ-специалистам", - отметили в Минцифры.