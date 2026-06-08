Эксперты "Агроэкспорта" видят "окно возможностей" в снижении урожая зернобобовых в Канаде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские экспортеры зернобобовых культур могут получить дополнительные возможности для наращивания поставок на мировой рынок на фоне прогнозируемого снижения урожая в Канаде. Так аналитики федерального центра "Агроэкспорт" прокомментировали "Интерфаксу" данные министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады (AAFC).

Согласно оценке AAFC, урожай ключевых зернобобовых культур в стране в новом сезона (начнется 1 июля 2026 года) может упасть до 5,95 млн тонн с 8,2 млн тонн в текущем. Сокращение произойдет, главным образом, за счет падения урожая гороха и чечевицы. Так, сбор гороха может снизиться с 3,9 млн тонн до 2,95 млн тонн, чечевицы - с 3,4 млн тонн до 2,35 млн тонн. Ключевыми направлениями поставок этих двух культур из Канады являются Индия, Китай, Бангладеш, ОАЭ и Турция (около 90% от суммарных поставок в сезон).

"Эти рынки являются важными и для России. Так, с начала сезона по конец мая по данным направлениям отгружено около 2 млн тонн российского гороха и чечевицы, что составляет 90% от всех поставок зернобобовых культур и на 0,4 млн тонн превышает экспорт за аналогичный период прошлого года", - заявили в центре.

Таким образом, в случае снижения урожая в Канаде в 2026/27 сезоне и благоприятной конъюнктуры РФ может увеличить присутствие на рынках этих стран и не только, отметили в центре, добавив, что в настоящее время российский горох, к примеру, имеет высококонкурентоспособную цену в Китае.

Как сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании коллегии министерства в мае, в прошлом году доля РФ в мировом производстве зернобобовых культур выросла до 10% с 6% годом ранее. Их урожай превысил 8 млн тонн.