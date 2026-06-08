Поиск

Эксперты "Агроэкспорта" видят "окно возможностей" в снижении урожая зернобобовых в Канаде

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Российские экспортеры зернобобовых культур могут получить дополнительные возможности для наращивания поставок на мировой рынок на фоне прогнозируемого снижения урожая в Канаде. Так аналитики федерального центра "Агроэкспорт" прокомментировали "Интерфаксу" данные министерства сельского хозяйства и продовольствия Канады (AAFC).

Согласно оценке AAFC, урожай ключевых зернобобовых культур в стране в новом сезона (начнется 1 июля 2026 года) может упасть до 5,95 млн тонн с 8,2 млн тонн в текущем. Сокращение произойдет, главным образом, за счет падения урожая гороха и чечевицы. Так, сбор гороха может снизиться с 3,9 млн тонн до 2,95 млн тонн, чечевицы - с 3,4 млн тонн до 2,35 млн тонн. Ключевыми направлениями поставок этих двух культур из Канады являются Индия, Китай, Бангладеш, ОАЭ и Турция (около 90% от суммарных поставок в сезон).

"Эти рынки являются важными и для России. Так, с начала сезона по конец мая по данным направлениям отгружено около 2 млн тонн российского гороха и чечевицы, что составляет 90% от всех поставок зернобобовых культур и на 0,4 млн тонн превышает экспорт за аналогичный период прошлого года", - заявили в центре.

Таким образом, в случае снижения урожая в Канаде в 2026/27 сезоне и благоприятной конъюнктуры РФ может увеличить присутствие на рынках этих стран и не только, отметили в центре, добавив, что в настоящее время российский горох, к примеру, имеет высококонкурентоспособную цену в Китае.

Как сообщала министр сельского хозяйства Оксана Лут на заседании коллегии министерства в мае, в прошлом году доля РФ в мировом производстве зернобобовых культур выросла до 10% с 6% годом ранее. Их урожай превысил 8 млн тонн.

Агроэкспорт Канада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

 Введение техсбора на электронику в РФ переносится с сентября на 1 декабря

Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

 Brent подорожала на 4,54%, до $97,32 за баррель

Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

 Падение индекса Nasdaq в пятницу было максимальным с апреля 2025 года

Россия в 2025 г. увеличила экспорт агротехнологий примерно на треть, до $16 млрд

Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

 Квота ОПЕК+ по добыче нефти в июле вырастет на 188 тыс. б/с

Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

 Более 1 тыс. соглашений на 6,6 трлн рублей подписаны на ПМЭФ-2026

Сечин заявил, что средняя цена нефти в 2026 г. может составить $95/барр. в случае немедленного открытия Ормуза

Сечин заявил, что российские поставки нефти приносят нашим партнерам ощутимый экономический эффект

Сечин отметил, что СМП может обеспечить мировую торговлю необходимыми транспортными решениями

Программа замены "ветхого флота" оценивается в более чем 300 млрд руб.
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2522 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9799 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 82 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 167 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 158 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов