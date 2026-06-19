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ВС Израиля останутся на юге Ливана до тех пор, пока это будет нужно

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны Израиля останется на позициях в зоне безопасности на юге Ливана до тех пор пока в этом будет необходимость. Об этом пишет The Times of Israel.

"Израиль останется в зоне безопасности на юге Ливана столько, сколько будет нужно для того, чтобы обеспечить безопасность жителей на севере Израиля", - сказал он.

Нетаньяху обвинил шиитское ливанское движение "Хезболла" в нарушении режима прекращения огня и добавил, что именно поэтому приказал ЦАХАЛу дать "сильный ответ" в ночь на пятницу.

Он отметил, что Израиль "не потерпит атак на своих военных или на свою территорию, и "Хезболла" понесет большую цену за такие нападения".

Ранее ЦАХАЛ сообщил, что атаковал за ночь свыше 80 объектов ливанского движения "Хезболла". Ближневосточные СМИ сообщали, что в результате на юге и востоке Ливана погибли 18 человек.

Ранее на этой неделе США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых операций на всех фронтах, в том числе в Ливане.

Хроника 28 февраля – 19 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Иран Ливан США Биньямин Нетаньяху
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