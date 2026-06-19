Суд удовлетворил иск еще одного связанного с ЮГК актива к ее экс-бенефициару Струкову

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ООО "Агрокомплекс "ЭкоМодуль", связанного с национализированной золотодобывающей группой ПАО "Южуралзолото" (ЮГК), к ее бывшему бенефициару Константину Струкову, сообщает пресс-служба суда.

"По итогам судебного заседания, состоявшегося 19 июня (...), исковые требования удовлетворены полностью", - говорится в сообщении.

Суть иска не пояснялась, так как дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Третьими лицами по делу выступали Генпрокуратура РФ, Федеральное агентство по управлению государственным имуществом и ООО "Хоум".

Ранее сообщалось, что в мае суд удовлетворил иски к Струкову трех компаний из периметра национализированной группы ЮГК - ООО "УК ЮГК ", ООО "Хоум" и ООО "Бизнес-Актив". По данным источника, знакомого с ходом процесса, иски касались списания задолженности этих компаний перед Струковым. В частности, по решению суда был списан долг УК ЮГК на 17 млрд рублей, а также задолженность "Бизнес-Актива" и "Хоума" на 850 млн рублей.

Согласно ЕГРЮЛ, ООО "ЭкоМодуль" зарегистрировано в июне 2016 года в г. Пласт Челябинской области. До национализации принадлежало аффилированным со Струковым лицам, сейчас же 67% компании владеет РФ, оставшиеся 33% - ООО "Хоум" (связано с ЮГК, занимается покупкой и продажей собственного недвижимого имущества, сдачей его в аренду).

Компания "ЭкоМодуль", согласно ее отчету за 2025 год, занимается выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей. Выручка предприятия в прошлом году составила 44,84 млн рублей (рост на 23% к уровню 2024 года), чистый убыток - 21,61 млн рублей (рост на 15,2%).

Струков ранее был контролирующим акционером "Южуралзолота" и владельцем 100% УК ЮГК, но с середины прошлого года по решению суда эти активы перешли государству в лице Росимущества. Сейчас они выставлены на продажу. Оценка активов группы ЮГК (включая УК ЮГК) для торгов по их продаже, согласно опубликованным Росимуществом отчетам, производилась "с учетом специального допущения" об отсутствии планов погашения задолженности перед Струковым.