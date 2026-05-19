Суд принял решение списать долг УК ЮГК перед Струковым на 17 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области принял решение о списании долгов УК ЮГК - управляющей компании "Южуралзолота" - перед Константином Струковым в сумме более 17 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом процесса.

В конце апреля УК ЮГК подала иск к своему бывшему владельцу Струкову о признании договора займа притворной сделкой. Сумма договора и детали иска не раскрывались, дело рассматривалось в закрытом судебном заседании.

Струков ранее был контролирующим акционером "Южуралзолота" и владельцем 100% УК ЮГК, но с середины 2025 года по решению суда эти активы перешли государству в лице Росимущества. Сейчас они выставлены на продажу.