В январе-мае Россия увеличила выручку от экспорта свинины в КНР до $41 млн

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - РФ в январе-мае экспортировала в Китай продукции свиноводства на $41 млн, что в 1,6 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года (на $25,5 млн), сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР, опубликованных в субботу.

В результате РФ сохраняет четвертое место среди основных поставщиков свинины в Китай, обгоняя такого крупного производителя этого мяса, как Дания, и приближаясь к показателю топ-3 - Великобритании.

Всего в январе-мае КНР закупала продукцию свиноводства в 17 странах. Основными поставщиками были Испания (на $201,4 млн), Бразилия (на $105,1 млн) и Великобритания (на $42,7 млн).

В мае экспортная выручка РФ от поставок свинины в Китай выросла на 18,7%, до $10,8 млн с $9,1 млн в мае 2025 года. Такой же темп роста и по сравнению с апрелем 2026 года.

Как сообщалось, в 2025 году РФ экспортировала в Китай продукции свиноводства на $86,5 млн, что в 1,6 раза больше, чем в 2024 году (на $53,3 млн),

Российская свинина впервые появилась на рынке КНР в апреле 2024 года после того, как осенью 2023 года Китай снял запрет на ее ввоз. Право на поставки в настоящее время имеют три компании: "Мираторг", "Тамбовский бекон" (группа "Русагро") и "Великолукский мясокомбинат". Первым экспортером стал "Мираторг". По данным Россельхознадзора, в настоящее время рассматриваются заявки еще семи компаний на получение права экспорта продукции свиноводства в Китай.