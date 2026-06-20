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Мосбиржа с 14 июля запустит утренние торги на срочном рынке с 7:00 мск

Мосбиржа с 14 июля запустит утренние торги на срочном рынке с 7:00 мск
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Утренняя сессия на срочном рынке "Московской биржи" с 14 июля будет начинаться с 7:00 мск, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

Торги будут стартовать в 6:50 мск с аукциона открытия. Утренняя сессия будет проходить с 07:00 до 10:00 мск, основная - с 10:00 до 19:00 мск, вечерняя - с 19:00 до 23:50 мск.

"Увеличение торгового времени и возобновление торгов с 7 утра с 14 июля - это долгожданное событие для рынка. Мы шли к этому почти два года", - сказала Патрикеева журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab.

Она отметила, что в утреннюю сессию инвесторы смогут заключать сделки со всеми инструментами, за исключением опционов на валютные пары. Для валютных фьючерсов будут установлены ценовые границы +/- 3%.

Сейчас торги на срочном рынке стартуют с аукциона открытия в 08:50 мск и проходят до 23:50 мск.

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Мосбиржа с 14 июля запустит утренние торги на срочном рынке с 7:00 мск

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