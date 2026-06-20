Мосбиржа в июле допустит валютные фьючерсы к торгам в выходные

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 18 июля допустит валютные фьючерсы к торгам выходного дня, сообщила управляющий директор рынка деривативов торговой площадки Мария Патрикеева.

"Мы добавляем валютные фьючерсы на торги в выходные с узкими ценовыми границами в размере 3%", - сказала Патрикеева журналистам в кулуарах конференции Smart-Lab.

Мосбиржа запустила торги фьючерсами, за исключением валютных, по субботам и воскресеньям в августе 2025 года. Они проводятся с 09:50 до 19:00 мск.