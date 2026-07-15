Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае вырос на 23,9%

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2026 года составило $27,0 млрд, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,8 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.

Профицит счета текущих операций в мае 2026 года составил $8,1 млрд, что на 30,6% больше, чем в апреле (по уточненной оценке - $6,2 млрд). По сравнению с маем 2025 года ($0,9 млрд) он увеличился в 9 раз.

Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, значительное увеличение профицита счета текущих операций в мае текущего года относительно мая 2025 года в основном обусловлено увеличением стоимостного объема экспорта.

Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2026 года увеличился на 13,7% - до $52,3 млрд по сравнению с $46,0 млрд за аналогичный период 2025 года.

Профицит баланса внешней торговли товарами в мае 2026 года составил $14,2 млрд, что на 29,1% больше показателя апреля ($11,0 млрд) и на 91,9% больше по сравнению с маем 2025 года ($7,4 млрд).

Дефицит баланса услуг в январе-мае 2026 года вырос на 7,8% - до $16,5 млрд с $15,3 млрд в январе-мае 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло главным образом за счет роста импорта, основными драйверами которого выступали поездки и транспортные услуги.

Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-мае и мае 2026 г. (в млрд долларов США):

Показатель Янв.-май Г/Г Май М/М Г/Г Счет текущих операций 27,0 23,9% 8,1 30,6% 800,0% Торговый баланс 52,3 13,7% 14,2 29,1% 91,9% Экспорт 182,6 11,8% 42,9 9,7% 32,4% Импорт 130,4 11,1% 28,7 2,1% 14,8% Баланс услуг -16,5 7,8% -4,4 37,5% -4,3% Экспорт 19,2 4,9% 4,0 0,0% 5,3% Импорт 35,7 5,9% 8,4 16,7% 0,0% Баланс первичных и вторичных доходов -8,8 -1,1% -1,7 6,3% -10,5% Доходы к получению 15,3 13,3% 3,6 20,0% 38,5% Доходы к выплате 24,1 7,1% 5,3 15,2% 17,8% Сальдо финансового счета, исключая резервные активы 21,4 13,2% 0,0 Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы 32,9 38,2% 7,9 16,2% 1480,0% Чистое принятие обязательств 11,5 134,7% 7,9 139,4% 393,8% Изменение резервных активов -5,1 -39,3% 1,7 Чистые ошибки и пропуски -10,7 -4,5% -6,4 120,7% 146,2%

Дефицит первичных и вторичных доходов в мае 2025 года снизился до $1,7 млрд с $1,9 млрд в мае 2025 года вследствие более значительного роста суммы полученных резидентами доходов по сравнению с доходами, начисленными в пользу нерезидентов. В апреле 2026 года дефицит составлял $1,6 млрд.

Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в январе-мае 2026 года практически не изменился - $8,8 млрд против $8,9 млрд годом ранее. Сокращение отрицательного сальдо баланса оплаты труда и баланса инвестиционных доходов было компенсировано ростом дефицита баланса вторичных доходов.

Иностранные активы (исключая резервные активы) в мае выросли на $7,9 млрд после роста в апреле на $6,8 млрд (в мае 2025 года - на $0,5 млрд), они сформированы в том числе временными лагами в оплате российского экспорта и ростом дебиторской задолженности.

Рост иностранных активов в январе-мае 2026 года ускорился до $32,9 млрд после $23,8 млрд годом ранее. Резиденты увеличили вложения как в форме инвестирования в иностранные прямые и портфельные инструменты, так и в форме предоставления ссуд и займов. На фоне возросших объемов экспорта увеличилась задолженность нерезидентов по незавершенным международным расчетам.

Внешние обязательства в мае увеличились на $7,9 млрд после роста в апреле на $3,3 млрд (в мае 2025 года - на $1,6 млрд) вследствие увеличения задолженности по ссудам и займам, начисленным в пользу нерезидентов дивидендам и незавершенным международным расчетам.

Рост внешних обязательств в январе-мае 2026 года ускорился до $11,5 млрд с $4,9 млрд годом ранее, в том числе за счет роста объемов средств нерезидентов на счетах и депозитах, а также портфельных инвестиций, ссуд и займов.

Резервные активы в мае выросли на $1,7 млрд после снижения в апреле на $0,1 млрд (в мае 2025 года было снижение на $0,7 млрд). Резервные активы в январе-мае сократились на $5,1 млрд, за аналогичный период прошлого года сокращение составило $8,4 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - в размере $155 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $50 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.