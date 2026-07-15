Профицит текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае вырос на 23,9%
Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-мае 2026 года составило $27,0 млрд, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда оно равнялось $21,8 млрд, следует из оценки платежного баланса, опубликованной на сайте Банка России.
Профицит счета текущих операций в мае 2026 года составил $8,1 млрд, что на 30,6% больше, чем в апреле (по уточненной оценке - $6,2 млрд). По сравнению с маем 2025 года ($0,9 млрд) он увеличился в 9 раз.
Как отмечается в комментарии ЦБ РФ, значительное увеличение профицита счета текущих операций в мае текущего года относительно мая 2025 года в основном обусловлено увеличением стоимостного объема экспорта.
Профицит торгового баланса РФ в январе-мае 2026 года увеличился на 13,7% - до $52,3 млрд по сравнению с $46,0 млрд за аналогичный период 2025 года.
Профицит баланса внешней торговли товарами в мае 2026 года составил $14,2 млрд, что на 29,1% больше показателя апреля ($11,0 млрд) и на 91,9% больше по сравнению с маем 2025 года ($7,4 млрд).
Дефицит баланса услуг в январе-мае 2026 года вырос на 7,8% - до $16,5 млрд с $15,3 млрд в январе-мае 2025 года. Как отмечает ЦБ РФ, это произошло главным образом за счет роста импорта, основными драйверами которого выступали поездки и транспортные услуги.
Оценка ключевых агрегатов платежного баланса РФ в январе-мае и мае 2026 г. (в млрд долларов США):
|Показатель
|Янв.-май
|Г/Г
|Май
|М/М
|Г/Г
|Счет текущих операций
|27,0
|23,9%
|8,1
|30,6%
|800,0%
|Торговый баланс
|52,3
|13,7%
|14,2
|29,1%
|91,9%
|Экспорт
|182,6
|11,8%
|42,9
|9,7%
|32,4%
|Импорт
|130,4
|11,1%
|28,7
|2,1%
|14,8%
|Баланс услуг
|-16,5
|7,8%
|-4,4
|37,5%
|-4,3%
|Экспорт
|19,2
|4,9%
|4,0
|0,0%
|5,3%
|Импорт
|35,7
|5,9%
|8,4
|16,7%
|0,0%
|Баланс первичных и вторичных доходов
|-8,8
|-1,1%
|-1,7
|6,3%
|-10,5%
|Доходы к получению
|15,3
|13,3%
|3,6
|20,0%
|38,5%
|Доходы к выплате
|24,1
|7,1%
|5,3
|15,2%
|17,8%
|Сальдо финансового счета, исключая резервные активы
|21,4
|13,2%
|0,0
|Чистое приобретение финансовых активов, исключая резервные активы
|32,9
|38,2%
|7,9
|16,2%
|1480,0%
|Чистое принятие обязательств
|11,5
|134,7%
|7,9
|139,4%
|393,8%
|Изменение резервных активов
|-5,1
|-39,3%
|1,7
|Чистые ошибки и пропуски
|-10,7
|-4,5%
|-6,4
|120,7%
|146,2%
Дефицит первичных и вторичных доходов в мае 2025 года снизился до $1,7 млрд с $1,9 млрд в мае 2025 года вследствие более значительного роста суммы полученных резидентами доходов по сравнению с доходами, начисленными в пользу нерезидентов. В апреле 2026 года дефицит составлял $1,6 млрд.
Дефицит баланса первичных и вторичных доходов в январе-мае 2026 года практически не изменился - $8,8 млрд против $8,9 млрд годом ранее. Сокращение отрицательного сальдо баланса оплаты труда и баланса инвестиционных доходов было компенсировано ростом дефицита баланса вторичных доходов.
Иностранные активы (исключая резервные активы) в мае выросли на $7,9 млрд после роста в апреле на $6,8 млрд (в мае 2025 года - на $0,5 млрд), они сформированы в том числе временными лагами в оплате российского экспорта и ростом дебиторской задолженности.
Рост иностранных активов в январе-мае 2026 года ускорился до $32,9 млрд после $23,8 млрд годом ранее. Резиденты увеличили вложения как в форме инвестирования в иностранные прямые и портфельные инструменты, так и в форме предоставления ссуд и займов. На фоне возросших объемов экспорта увеличилась задолженность нерезидентов по незавершенным международным расчетам.
Внешние обязательства в мае увеличились на $7,9 млрд после роста в апреле на $3,3 млрд (в мае 2025 года - на $1,6 млрд) вследствие увеличения задолженности по ссудам и займам, начисленным в пользу нерезидентов дивидендам и незавершенным международным расчетам.
Рост внешних обязательств в январе-мае 2026 года ускорился до $11,5 млрд с $4,9 млрд годом ранее, в том числе за счет роста объемов средств нерезидентов на счетах и депозитах, а также портфельных инвестиций, ссуд и займов.
Резервные активы в мае выросли на $1,7 млрд после снижения в апреле на $0,1 млрд (в мае 2025 года было снижение на $0,7 млрд). Резервные активы в январе-мае сократились на $5,1 млрд, за аналогичный период прошлого года сокращение составило $8,4 млрд.
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в апреле, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $65 за баррель профицит счета текущих операций ожидается в размере $72 млрд, положительное сальдо внешней торговли товарами - в размере $155 млрд, отрицательное сальдо торговли услугами - $50 млрд, отрицательное сальдо баланса первичных и вторичных доходов - $33 млрд.