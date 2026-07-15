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Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок

Новак сообщил, что запрет экспорта ДТ позволил наполнить им внутренний рынок
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Внутренний рынок наполняется дизельным топливом: сейчас он уже обеспечен им, а нефтяники подтверждают поставки предприятиям АПК, сообщил журналистам после совещания вице-премьер Александр Новак.

"Нефтяные компании подтвердили объемы, поэтому сейчас, с учетом принятого на прошлой неделе правительством Российской Федерации решения о запрете экспорта дизельного топлива, внутренний рынок наполняется дизельным топливом и обеспечен. Все необходимые объемы будут поставлены в регионы для того, чтобы обеспечить уборочные работы сельхозтоваропроизводителями", - сказал он.

Отвечая на вопрос, возможны ли прямые поставки с НПЗ в ряд регионов, он отметил, что такая практика уже есть и, прежде всего, касается крупных потребителей, но основной объем все равно проходит через региональные нефтебазы.

"Мелкие и частные потребители, конечно, (закупают топливо - ИФ) через автозаправочные станции. Поэтому здесь есть комплекс возможностей обеспечения топливом, он разнообразный и зависит от объемов, от размера тех или иных компаний", - отметил вице-премьер.

Александр Новак АПК НПЗ правительство
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