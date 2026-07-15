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Brent подорожала до $85,53 за баррель

Brent подорожала до $85,53 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть продолжают расти утром в среду, инвесторы оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:08 по московскому времени торгуются по $85,53 за баррель, что на $0,8 (0,94%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник они подорожали на $1,43 (1,7%), до $84,73 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,52 (0,66%), до $79,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,2 (1,5%), до $79,34 за баррель.

Котировки Brent находятся на максимуме с 12 июня, WTI - с 15 июня после заявлений президента США Дональда Трампа о возобновлении морской блокады Ирана. Центральное командование ВС США (CENTCOM) сообщило, что военные приступят к блокаде иранских портов в 23:00 мск вторника.

Накануне Трамп провел совещание в Белом доме, на котором обсуждалась возможность нанесения более масштабных ударов по Ирану, пишет портал Axios со ссылкой на источники. По словам источников, совещание было посвящено новым планам разрушительных ударов по стратегическим целям в Иране, в дополнение к ударам по иранским целям в Ормузском проливе. В ночь на среду президент заявил, что удары по Ирану продолжатся до тех пор, пока он сам не решит, что цели Вашингтона достигнуты.

В свою очередь Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес удары по американскому логистическому центру в Кувейте, а также уничтожил несколько целей на базе 5-го оперативного флота ВМС США в Бахрейне. Иранская армия также заявила, что нанесла удары с применением беспилотников по объектам на используемой США авиабазе Муваффак Салти в Иордании, передал государственный телеканал IRIB.

"Предложения нефти на физическом рынке достаточно, однако дальнейшая эскалация, которая затронет Ормузский пролив или приведет к новым санкциям против иранского экспорта, может быстро изменить настроение рынка и увеличить наценку с учетом рисков", - отметила старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю сократились всего на 56 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 2,7 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти, более важные для рынка, будут опубликованы в среду, в 17:30 по Москве.

Brent WTI
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